García Adanero (UPN): La continuidad de Aznárez "crea inseguridad jurídica"

La Mesa y Junta de portavoces estudia este lunes el recurso presentado por UPN contra la decisión de la Mesa de aplazar el trámite del escrito presentado por Podemos-Orain Bai en el que comunica la expulsión del grupo de tres de sus miembros, entre ellos la presidenta Ainhoa Aznárez.

En SER Navarra, dos horas antes de esa reunión de los órganos parlamentario, el coportavoz de UPN Carlos García Adanero defendía que la Mesa tiene que darse por enterada del escrito en lugar de ponerlo "en suspenso" con el propósito de "ganar tiempo y marear la perdiz". "Todo el mundo se ha dado por enterado" de las expulsiones de los tres representantes de Podemos "menos el Parlamento". García Adanero avisó de que con este proceder de la Mesa se pone en cuestió la propia institución parlamentaria y "se crea una inseguridad jurídica" porque la presidencia de la Cámara la ejerce alguien que no debería permanecer en el cargo si se le diera trámite a ese escrito. No obstante, Garcia Adanero, que participó en la reforma del Reglamento de la Cámara, admitió que "no se pensó en la situación que hoy se está dando" en el Parlamento de Navarra.