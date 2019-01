Peligrosos paseos sobre el hielo del Pontón Alto

Las bajas temperaturas que ha vivido nuestra provincia durante la última semana han congelado la superficie del Pontón Alto. El embalse se ha convertido en un peligroso atractivo para muchas personas que no han dudado en caminar y patinar sobre el hielo poniendo en riesgo su vida. El alcalde del Real Sitio José Luis Vázquez y la Agrupación de Protección Civil han hecho un llamamiento a la responsabilidad

Este es el mensaje difundido por el alcalde del Real Sitio a través de las redes sociales :

Atención!!!, #PELIGRODEMUERTE, muy peligroso, es una irresponsabilidad con grave riesgo para la vida de las personas caminar sobre el agua helada del #EmbalsedelPontón, es una temeridad que puede acarrear TRÁGICAS CONSECUENCIAS.

Todos hoy disponemos de mucha información en múltiples fuentes, creemos saber más que los “otros”, juzgamos comportamientos del prójimo, pero por favor, hagamos más uso del sentido común y de la responsabilidad.

Parece mentira tenerlo que decir, pero esas personas que a lo largo de la jornada de hoy lo han hecho, han puesto en riesgo sus vidas, algunos incluso las de sus propios hijos, son ya tantas cosas las que no entiendo, pero esto...

Desde la Agrupación de Protección Civil, les pedimos a tod@s coherencia, responsabilidad y sentido común.

El agua congelada del pantano del Pontón Alto no es una pista de patinaje. Pasear por ella pone en grave riesgo su vida. No deje tampoco que los más pequeños lo hagan. El hielo NO tiene la misma consistencia en todos los sitios. Una caída sería el menor de los problemas. Poderle rescatar, sí.

Y si el hielo se rompiese, el agua helada le provocaría una hipotermia de graves consecuencias.

Disfrute de la belleza del paisaje. Pero nunca poniendo en peligro su vida. Y la de sus hijos.

Un cartel o una multa no evita la responsabilidad de los actos de cada uno. Ni por supuesto, los daños que pudieran sufrir.