El Hospital de Alta Resolución de Cazorla entrará en funcionamiento completo en diez meses

La Junta de Andalucía está culminando estos días el equipamiento del Hospital de Alta Resolución de Sierra de Cazorla de cara a su puesta en funcionamiento. Así lo ha constatado la consejera de Salud en funciones, Marina Álvarez, durante su visita hoy a esta nueva infraestructura sanitaria, que ya ha sido recepcionada por la Junta de Andalucía y que acercará la atención especializada y urgente a los más de 28.000 habitantes a siete municipios de la Sierra de Cazorla.

Álvarez ha presentado en Cazorla las instalaciones y dotación del Hospital de Alta Resolución. Allí ha informado sobre la cartera de servicios que se ofrecerán y la cronología para su puesta en marcha completa, que según ha detallado será en un plazo de 10 meses. La puesta en funcionamiento de este centro sanitario, que gestionará la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir, se llevará a cabo de forma gradual. Primero se pondrá en marcha el área de consultas externas y pruebas diagnósticas; posteriormente, el área de hospitalización y las urgencias; y finalmente, los dos quirófanos.

Todos los asistentes a la presentacion en la puerta principal de entrada al Hospital de Alta Resolución Sierra de Cazorla / DIEZ TV

Para su puesta en funcionamiento, Álvarez ha precisado “en unas seis u ocho semanas estará finalizado el equipamiento y el mobiliario general, así como el equipo electromédico que se encuentra a la espera de las empresas suministradoras instalen los equipos tecnológicos más complejos”, como el TAC, la sala de rayos o el mamógrafo. La consejera en funciones ha afirmado que la instalación del equipamiento de este centro hospitalario está siguiendo el cronograma establecido por la Consejería de Salud, de modo que “se espera que en el mes de enero se encuentre equipado totalmente”.

Un recorrido por las distintas dependencias donde ya está istalada la mayaor parte de los equipos electromédicos / DIEZ TV

La consejera ha estado acompañada por el director gerente de la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir, Pedro Manuel Castro Cobos, y los alcaldes de Cazorla, La Iruela, Peal de Becerro, Chilluévar, Huesa, Quesada y Santo Tomé. Al término de la visita, Álvarez ha mantenido un encuentro con los alcaldes, responsables de la Guardia Civil, Policías Locales, Cruz Roja, Protección Civil, así como directores de residencias de la tercera edad y APROMPSI, entre otros.

El alcalde de Cazorla ha mostrado su satisfacción recordando las dificultades por las que ha atravesado la construcción de este Hospital. “Después de estos años en los que ha habido una situación compleja, ya no tanto de crisis económica sino que afectaba a la ubicación directa del hospital en unos terrenos difíciles para construir”. Haber llegado al momento en que va a entrar en funcionamiento en unas siete semanas, “es algo que me produce una gran satisfacción no solo por los miles de habitantes de esta comarca sino por el gran número de visitantes que llegan atraídos por este magnífico Parque Natural”, ha resaltado el alcalde cazorleño.

Presentación a alcaldes y demas agentes implicados sobre la puesta en marcha del HARE / MJBayona

La construcción del Hospital de Alta Resolución Sierra de Cazorla ha supuesto para el Gobierno andaluz una inversión de 21,2 millones de euros, tanto para la construcción del edificio como para el equipamiento del mismo. Se levanta junto a la carretera A-319 en una superficie de 9.214 metros cuadrados construidos, que se distribuyen en servicio de Urgencias, consultas externas, pruebas diagnósticas, zona de hospitalización y área quirúrgica.

Cuando esté funcionando por completo, se prevé que anualmente se atiendan en este centro más de 27.000 consultas externas, 22.600 urgencias y alrededor de un millar de intervenciones quirúrgicas.

Alcalde de Cazorla, Antonio José Rodríguez y consejera de salud en funciones, Marina Álvarez durante la pressentación del cronograma / MJBayona

El área de consultas cuenta con 20 módulos de atención especializada y salas de exploraciones funcionales. El área de urgencias está dotada con 2 puestos de reanimación cardiopulmonar, una sala de clasificación y tres módulos de consulta (uno para pediatría), así como puestos de observación y dependencias para curas y tratamientos. El área de hospitalización polivalente tendrá un total de 14 habitaciones individuales y el bloque quirúrgico contará con dos quirófanos y una sala de reanimación.

Modelo de Alta Resolución

El edificio aprovecha la luz natural en cada uno de sus rincones. La zona de recepción cuanta con tragaluces de grandes dimensiones que aportan una gran luminosidad en la zona de recepcion y distribución / DIEZ TV

El Hospital de Alta Resolución Sierra de Cazorla potenciará la alta resolución mediante consultas de Acto Único, disminuyendo los tiempos de respuesta y agilizando los circuitos de consulta, diagnóstico y tratamiento, que serán resueltos, en la medida de lo posible, en el mismo día. Además, dispondrá de la tecnología propia de un hospital moderno que facilite una alta resolución de los problemas clínicos demandados, mejorando la accesibilidad para la población de estos siete municipios.