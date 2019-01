Senyor Planas

No sé què du en el seu maletí el ministre Planas, el del camp. Però tal qual estan les coses cal que siga un anunci important. Si hui, amb la crisi citrícola, amb el camp valencià en caiguda lliure, no du un anunci potent, serà quasi com si donara una puntada a l'entrecuix del govern Botànic... El camp valencià ha tocat fons. En molts aspectes: l'econòmic, d'edat, de divisió entre els seus principals valedors... Si el govern d'Espanya no fa res hui i continua en la línia de sempre, del camp valencià, més prompte que tard, quedarà un reducte turístic i poc més.