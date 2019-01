Un amor a tres bandas en la Albufera

Valencia ha acogido la mayor parte del rodaje de 'El embarcadero', la nueva serie de Movistar + protagonizada por Verónica Sánchez, Irene Arcos y Álvaro Morte, conocido por su papel de El Profesor en 'La casa de papel'. De hecho, parte del equipo técnico y creativo de la ficción que triunfa en todo el mundo repite en esta historia que ha tenido sus principales escenarios en la capital valenciana y en el Parque Natural de la Albufera.

Los ocho primero capítulos de la ficción, de 50 minutos de duración cada uno, llegan a Movistar + este viernes 18 de enero. Además, la plataforma la ha renovado por una segunda temporada y algunos operadores ya han adquirido sus derechos para su distribución internacional.

Así fue la grabación en la Albufera

Fotogalería: Movistar +

Así es ‘El embarcadero’

'El Embarcadero' es un thriller romántico que sucede en la actualidad protagonizado por dos mujeres, Alejandra (Verónica Sánchez) y Verónica (Irene Arcos), cuyos destinos se entrelazan tras la repentina muerte de Óscar (Álvaro Morte), el hombre con el que compartían, por separado, su vida.

La noche que Alejandra recibe la noticia de que su marido se ha suicidado se da cuenta de dos cosas: que el rascacielos que su estudio acaba de vender a un fondo inversor británico no es lo más importante del mundo, y que en realidad no conocía a Óscar a pesar de llevar 15 años casada con él. Su marido llevaba una doble vida en la Albufera con una hija y una mujer encantadora que representa todo lo que ella no es: la espontaneidad, la libertad, lo salvaje.

Alejandra se hará pasar por una desconocida para indagar en la vida de Verónica en busca de respuestas, lo que la llevará, sin que ella se dé cuenta, por el mismo camino que recorrió Óscar; el de una vida diferente, el de la vida que empieza desde cero con el mismo deseo de libertad de un animal después de toda una vida en cautividad.

El Embarcadero cuenta la historia del viaje en el que Alejandra se ve inmersa en la búsqueda de una verdad profunda y que abarca todo su mundo. La verdad sobre ella y sus emociones, sobre su relación con su madre, sobre lo que es importante en la vida y, por supuesto, la verdad sobre su relación con Óscar y las profundas razones que desencadenaron su fatídico final.

Completan el reparto Marta Milans, Roberto Enríquez, Cecilia Roth, Antonio Garrido, Judit Ampudia, Miquel Fernández y Paco Manzanedo.

De los creadores de 'La casa de papel'

Álex Pina y Esther Martínez Lobato, responsables de 'La casa de papel', ganadora del Emmy Internacional a Mejor Serie Dramática, son los padres de la ficción, que parte de una idea original de Sonia Martínez.

Para el proyecto, han contando con el resto del equipo creativo y técnico que trabajó esta ficción como Migue Amoedo (director de Fotografía) y los guionistas Javier Gómez Santander, David Barrocal, Emilio Díez, Jelen Morales y Alberto Úcar, coordinados por la también productora ejecutiva Esther Martínez Lobato. Jesús Colmenar es el director de la serie junto a Álex Rodrigo.