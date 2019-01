La segunda unidad se come el marrón

Ya lo dijo Mateo Alemany el jueves y lo repitió Marcelino en la previa: la Liga es la prioridad absoluta y, entre las otras dos competiciones restantes, la Europa League es más importante que la Copa del Rey. Vamos, que (aunque esto ya no lo pueden decir públicamente) la Copa es una especie de marrón ahora mismo; un marrón que se tienen que comer los jugadores de la segunda unidad.

Esto no sería ni mucho menos una excusa, en caso de que la cosa vaya mal en Mestalla. No sería ninguna excusa porque el Sporting también va a jugar con su segunda unidad. De hecho en la ida, el equipo asturiano cambió el equipo completo, a los once jugadores, respecto a los que habían jugado el último partido de Liga. Y, evidentemente, la segunda unidad del Valencia no debería tener problemas para eliminar a los suplentes del Sporting. Ni siquiera aunque fueran los titulares los que jugaran.

Lo dicho, que toca remontar. Que en El Molinón el resultado fue de 2-1 a favor del Sporting, con lo que hay que ganar 1-0 o por más de un gol de diferencia para estar en los cuartos de final. Recordando la ida, los centros laterales (aunque no a balón parado sino en ataque en juego) fueron el lastre del Valencia, que encajó el 1-0 tras un centro desde la izquierda mal defendido por Diakhaby, que empató por mediación de Gameiro tras larguerazo de Parejo, pero que encajó el 2-1 tras un centro de nuevo desde la izquierda en el que marcó mal Vezo y falló estrepitosamente Jaume.

Dicho lo dicho por Marcelino y Mateo, y teniendo en cuenta que en la ida ya sucedió eso, lo normal es que descansen jugadores que el entrenador considera fundamentales para el partido realmente importante que es el del sábado contra el Celta en Vigo. Así pues, Neto, Gabriel, Garay, Gayà, Parejo o Rodrigo tienen todas las papeletas para quedarse fuera del once en el que volverán a aparecer los menos habituales y sobre todo, la perla de la cantera al que todos tenemos ganas de seguir viendo crecer en el equipo, el coreano Kangin Lee.