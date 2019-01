Una valla publicitaria es el nuevo motivo de discrepancia entre el PP de Vigo y el gobierno local.

Valla del PP contra Abel Caballero. / PP de Vigo

Los populares contrataron a una empresa la impresión, colocación y conservación de cinco vallas informativas en varios puntos de la ciudad durante un mes. El diseño es una imagen de fondo del hundimiento del paseo de As Avenidas con el título “Caballero, Very Welcome a la Realidad”, y que pone varias cifras como “467 heridos en O Marisquiño” o “3 años sin Plan General”. Una vez firmado el contrato, aseguran desde el PP que la empresa de publicidad exterior comunicó que no imprimiría ni colocaría las vallas acordadas porque el diseño incumplía una normativa jurídica del ayuntamiento.

Para la presidenta del PP vigués, Elena Muñoz, no existe tal incumplimiento y acusa al alcalde de atentar contra su libertad de expresión. Por ello, optarán por el buzoneo para enseñar el diseño acompañado de un texto.

Folleto PP de Vigo . / PP de Vigo