PSOE y CHA dudan de que Zaragoza pueda solicitar nuevos créditos

"¿De dónde se ha sacado Fernando Rivarés que el Ayuntamiento de Zaragoza puede solicitar más préstamos en 2019?" Es la pregunta que se hace PSOE y Chunta Aragonesista tras escuchar al teniente de alcalde de Economía, que aseguraba en La Rebotica, en Radio Zaragoza, que la Intervención General del Estado ha concluído que la deuda del tranvía no computa como deuda municipal.

Fernando Rivarés ha insistido, una y otra vez, en que la duda estaba resuelta y en que Madrid le daba la razón. Sin embargo, la reacción del PSOE y también de Chunta Aragonesista coincidía: "Es una falsedad absoluta; es igual que mentira", remarcaba Javier Trívez (PSOE). "¿De dónde se lo ha sacado Rivarés?", preguntaba Carmelo Asensio (CHA)

A partir de ahí, los socialistas descartan negociar el presupuesto con el gobierno municipal. Trívez decía, literalmente, que "no tiene sentido". Y añadía que "a día de hoy no se puede endeudar y nosotros nos sentaremos cuando nos podamos endeudar" que será "cuando tengamos una contestación de la Secretaría de Hacienda Local, en la que nos diga realmente que, ante esos cálculos que el Ayuntamiento [de Zaragoza] propone, estamos con un endeudamiento que no sobrepasa el 110%".

Asensio, sin embargo, se mostraba dispuesto a "ponerse el caso azul si hace falta", aunque casi, casi... lo decía con guasa. "Somos gente educada, siempre que nos llamen estamos encantados, vamos y hablamos; estaremos encantados y además va a ser fantástica esa reunión".