René: "Me siento orgulloso de este Almería"

Un portero que parece como si tuviera menos trabajo esta temporada en el Almería en el Campeonato Nacional de Liga en el fútbol de plata. Hablamos de un portero que tiene las cosas muy claras en el fútbol y en la vida. Hablamos del gran René, un fenómeno en la portería en el planeta fútbol.

El gaditano (El Bosque) fue protagonista el domingo en el Carrusel Deportivo de la Cadena SER después del partido en el campo de Santo Domingo ante el Alcorcón, donde René dejó, por segunda jornada seguida, la portería a cero, y eso es una gran noticia para los porteros. Da gusto escuchar en el Carrusel Deportivo a René porque habla claro y dice las cosas como son.

Tiene mucha experiencia en el mundo del fútbol. La afición rojiblanca del Almería espera que el portero renueve; cumple contrato el próximo 30 de junio y, de momento, no se ha celebrado ninguna reunión entre Miguel Ángel Corona y el representante del buen portero del Almería.Valora el empate conquistado en Santo Domingo ante el Alcorcón: “Hicimos un buen partido en un campo muy complicado. El Alcorcón exige mucho en su campo, hay que emplearse a fondo, trabajar mucho, con una gran intensidad hasta el final, y el equipo supo ponerse el mono de trabajo, se pelearon todos los balones… y creo que merecimos ganar por ocasiones, pero hay que hacer bueno el punto la próxima semana. Estamos contentos por la imagen que dimos en Alcorcón. Hay mucha ambición en este Almería”, comentó el meta rojiblanco en el Carrusel Deportivo de la Cadena SER.

El Almería ya lleva 8 jornadas sin perder en el Campeonato Nacional de Liga en Segunda División y, además, dos partidos seguidos con la portería a cero: “El fútbol va por rachas. Estuvimos diez partidos encajando y ahora llevamos dos seguidos sin recibir gol del contrario. No encajar gol es la base de cualquier equipo porque los equipos que encajan poco son los que la final están arriba y debemos seguir con esta dinámica. Ocho paridos sin perder son muchos y eso dice de la madurez que está alcanzando el equipo. Veo que el equipo jornada tras jornada va a mas y creciendo en todo. Debemos seguir así hasta alcanzar los 50 puntos en la clasificación. No hay otro camino”, dijo muy convencido.

El equipo de Fran ha acabado la primera vuelta del curso en el fútbol de plata con 29 puntos: “Pienso que deberíamos llevar más puntos en la clasificación, pero le pongo un notable alto al equipo después de jugarse la primera vuelta. Es para sentirse orgulloso porque el equipo está madurando, todos los que formamos la plantilla del Almería nos estamos dejando el alma esta temporada. Este año parece que está todo más tranquilo, pero esto es muy largo y queda mucho camino aún por recorrer hasta el final de la temporada. Ahora comienza la cuenta atrás con la segunda vuelta donde cada partido es muy complicado, viviremos partidos a cara de perro a partir de ahora; debemos seguir en la misma línea”, recuerda el portero.

Tiene las cosas muy claras de cara a la segunda vuelta de la Liga: “Hay que pensar como el Cholo Simeone, e ir partido a partido, nada más. Ahora tenemos una serie de partidos complicados con rivales de los que están arriba en la clasificación. Nosotros no tenemos ninguna presión, vamos a ver qué pasa y nosotros a sumar. Vamos a por los 50 puntos primero”. Y de su futuro dijo: “No me lo he planteado, no quita ni un segundo eso”.