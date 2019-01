Prieto cree que la renuncia de Huete no supone un "abandono de la política"

El presidente provincial del PP, Benjamín Prieto, ha asegurado que “respeta” la decisión de Julián Huete de no formar parte de la lista al Ayuntamiento, aunque ha señalado que no supone un “abandono de la política”. Después de que Huete anunciase la semana pasada su decisión “irrevocable” de no integrarse en la lista que encabezará Luz Moya, Prieto ha manifestado que ha sido una decisión “personal” del concejal.

En cualquier caso, ha resaltado el papel que ha jugado Huete en la Diputación Provincial durante los últimos ocho años, donde ha sido vicepresidente y se ha encargado del área económica. Prieto ha resaltado que dejar de ser concejal no significa dejar de lado la política, aunque sí es verdad que en la próxima legislatura Huete no podrá ser diputado provincial del Partido Popular, ya que se eligen entre los concejales.

Prieto ha reconocido que la cita del próximo 26 de mayo, con las elecciones municipales y autonómicas, va a marcar los próximos meses. El Partido Popular de Cuenca celebra un Comité de Dirección que va a presidir Paco Núñez para avanzar precisamente en la elaboración de las candidaturas.

Prieto ha resaltado que la intención es presentar listas en todos los municipios de la provincia.

Prieto ya avanzó que tenía intención de repetir como candidato y ha recordado que otros alcaldes, como el de Villar de Cañas, también se presentan a la reelección. Una de las últimas en anunciarlo ha sido Mercedes Herreras, alcaldesa de Villanueva de la Jara y “número tres” de la ejecutiva provincial del PP.