El Azuqueca castiga al Dépor endosándole la mayor goleada de la historia del derbi

Tercera División 20ªJ

Azuqueca 5 Guadalajara 1

Poco más de 23 años después, los azudenses volvieron a ver a su equipo, ganar por 3ª vez en la historia al Guadalajara en el San Miguel.

No fue una victoria cualquiera, el Azuqueca le endosó una manita a su eterno rival, un 5-1 que es la mayor goleada sufrida por el Guadalajara en Azuqueca.

Estupenda mañana, pero muy floja entrada en el San Miguel, flojísima para un partido de un Azuqueca en buen momento, el mejor de los 3 equipos de la provincia en tercera, que recibía, en un nuevo derbi, al peor Dépor de los últimos 32 años.

Esta vez sí, Zanetti pudo sentarse en el banquillo, mientras que el ex técnico, Miguel López López vio a su ex equipo desde la grada. Milolo, confirmó a SER Guadalajara que no va a ser el responsable de la cantera del conjunto morado.

En la primera parte Borja Cabanillas adelantó a los rojinegros y Diego el capitán de los morados fue expulsado por doble amonestación y dejo a los suyos con un jugador menos desde el minuto 21.

En la 2ª mitad Ramiro hacia el 2-0, pero Kaoe acortaba diferencias para los de la capital.

Esto hizo que los de Zanetti tomaran riesgos para buscar el empate, sin embargo, se encontraron con las contras azudenses que con dos goles más de Pancorbo y otro de Borja Cabanillas, acabaron de hundir a un Guadalajara que lejos de encontrar las mejoras que buscaba con los cambios de entrenador, ha ido poco a poco empeorando su situación, hasta el punto de estar en peligro real de descenso a regional, algo que no ocurre desde la temporada 86/87 cuando acabó último de la liga y no bajó a regional porque había promoción permanencia y se la ganó al Criptanense en la tanda de penaltis.

Por otra parte el CD Yuncos, equipo del grupo 2º de Preferente, ha anunciado este lunes la llegada al Guadalajara, de su entrenador David Freitas Pampín.

Todo apunta a que Freitas será el nuevo director deportivo del conjunto alcarreño en sustitución de Sergio Zanetti ahora primer entrenador de los morados.