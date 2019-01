Nuevos nombres para espacios públicos de Parla

A lo largo de esta legislatura el pleno municipal de Parla había aprobado destinar varios espacios públicos a personas destacadas de la historia de España, pero hasta el momento no se habían materializado de manera oficial. Ahora el primer pleno del año ha dado luz verde a nombres de espacios concretos que, antes de que acabe la legislatura, contarán con sus nuevas placas.

En concreto el bulevar de la calle Toledo tomará el nombre de Charles Darwin; el parque de las calles Getafe, Río Ebro y Villafranca de los Caballeros, el de Julián Grimau, comunista fusilado por el franquismo en 1963; el parque de las calles República Argentina, Cuba y Reyes Católicos será parque Marcelino Camacho, fundador de Comisiones Obreras; el bulevar sur pasará a llamarse Miguel Ángel Blanco, concejal del PP de Ermua asesinado por ETA en 1997; el parque de la avenida de Ronda que se llamará como el fallecido expresidente del gobierno Adolfo Suárez; la pista de Skate Park del parque de la Ballena que será nombrada como Ignacio Echeverría, joven español asesinado en Londres por terroristas yihadistas; y la casa de la Juventud, que tomará el nombre de Pedro Zerolo, socialista y activista por los derechos LGTBI fallecido en 2015.

Según Rubén Cañada, de IUCM y encargado de defender la propuesta apoyada por todos los ediles y presentada junto a PP, Cambiemos y PSOE, de esta forma honrarán “la memoria de gente que ha destacado durante su vida” en la defensa de “la democracia, la libertad y la justicia” y lo harán antes de que acabe la legsilatura.

En lo que se refiere a nomenclaturas oficiales, el grupo de MOVER Parla propuso el cambio de nombre de la actual plaza de la Guardia Civil por plaza de la Escuela Pública, cuestión que contó con el apoyo de Cambiemos Parla, IUCM-LV y el concejal no adscrito Alberto Olayo, si bien al no sumar mayoría absoluta de concejales la propuesta no salió adelante.