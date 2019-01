La finca donde el pequeño Julen de dos años ha caído por un pozo pertenece a un tío de los padres del niño, un joven matrimonio del barrio malagueño de El Palo.

"Pasaban el domingo en un entorno rural, en el campo", explica a la SER el alcalde de Totalán, Miguel Escaño (PSOE), en cuyo localidad -de unos 700 vecinos- se han producido los hechos.

El Ayuntamiento de Totalán no tenía constancia de que en aquellos terrenos se estaban realizan prospecciones para buscar agua. Hasta tres pozos diferentes se han escabado en los últimos meses: "nosotros no sabemos nada al respecto hasta que ocurren los hechos" (asegura el alcalde) el domingo a mediodía, momento en el que se alerta a los Servicios de Emergencias y comienza el dispositivo para intentar localizar al niño.

El regidor pide "respeto para la familia y que no se especule con este suceso". Insiste en que la finca, privada y propiedad de los familiares del menor, no cuenta con ninguna construcción o vivienda en su interior. En la actualidad, solo se sabe que la empresa que ejecutó las obras para buscar agua con esos pozos descartó la posibilidad de encontrar líquido tras llevar a una profundidad de 103 metros. Añaden que el pozo en cuestión estaba cubierto por piedras pero, distintas fuentes, aseguran que no existía un perímetro de seguridad que impidiera acercarse al agujero y que se pudiera producir un accidente.

El alcalde de Totalán no responde cuando se le pregunta sobre las responsabilidades sobre lo ocurre o las deficiencias que podría presentar el terreno. Reintera que lo más inmediato es intentar localizar al pequeño.