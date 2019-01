Gerardo Martínez no descarta no presentarse a la reelección en Ólvega

El alcalde de Ólvega, Gerardo Martínez, anunciará el jueves en la asamblea provincial del PP que no se presentará a las elecciones municipales. Aunque no lo ha confirmado, reconoce que es una opción. “Es una decisión que no he tomado, pero en la reunión del jueves con todos los afiliados se decidirá, pero cabe la posibilidad de que no me presente”, ha explicado.

Gerardo Martínez lleva 24 años como regidor de la localidad y es también senador por el PP. El mutismo es absoluto. La Presidenta del Pp, Yolanda de Gregorio, también ha coincidido en esperar al jueves para saber quién puede ser el cabeza de lista por Ólvega. “Hay que esperar a que el jueves lo elijan los candidatos”, advierte de Gregorio. Asegura que hay candidatos “muy buenos y jóvenes” para los ayuntamientos donde van dándose de baja los actuales alcaldes.

El que no se presentará a las elecciones será Emiliano Revilla. A sus 90 años, es concejal desde el año 1999. Fue alcalde de Ólvega durante 15 años, desde 1960 hasta 1975.