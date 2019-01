Los independentistas se inclinan por presentar una enmienda a la totalidad a los presupuestos de Sánchez

Los portavoces de los partidos independentistas en el Congreso especulan ya con una enmienda a la totalidad a estos presupuestos, por lo que Pedro Sánchez no podría ni tramitarlos. Dicen que ahora tienen que tomar la decisión junto con la dirección de los partidos. En Barcelona ha hablado la dirección de Esquerra, en la cárcel de Lledoners, la de Junts per Catalunya y, en Bélgica, la del PDeCAT.

El gran debate estos días no era tanto si los independentistas aprobarían los presupuestos, aquí siempre han dicho que no mientras Pedro Sánchez no hiciera una oferta para resolver el conflicto, sino si permitirían que superaran el primer trámite, lo que se conoce como debate a totalidad. Pues bien, después de días mareando la perdiz, la portavoz de ERC, Marta Vilalta, da casi por hecho que su partido no dará este oxígeno al gobierno del PSOE y los republicanos impedirán que las cuentas se puedan debatir, a no ser que llegue una propuesta en materia de presos y referéndum: “O cambian mucho las cosas por parte de Pedro Sánchez o, nosotros, lo que seguiremos defendiendo es esta respuesta política y, por lo tantop, no podremos dar apoyo ni querremos dar apoyo a estos presupuestos si no se produce este cambio y nos planteamos tirar adelante esta enmienda a la totalidad”.

Por su parte la dirección del PDeCAT se ha reunido en Bruselas con Carles Puigdemont, donde parece, insistimos parece, que han encontrado una posición compartida entre los partidarios de tramitar las cuentas y los que apuestan por tumbarlos. En la línea de lo que ya anunció David Bonveí a SER Cataluña, el partido heredero de Convergencia asegura que no permitirá que los presupuestos se debatan, a no ser que Sánchez abra una mesa de negociación con el Gobierno catalán, en la que también se encuentre la figura de unos mediadores.

Los posicionamientos tanto de Esquerra como del PDeCat no pueden tomarse como definitivos al 100% ya que también forman parte de una estrategia negociadora porque, aunque en las próximas semanas se presente una enmienda a la totalidad, la pueden retirar en el último momento cuando tenga que producirse el debate.