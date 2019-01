Borja Vicent: "Si seguimos así, las victorias fuera acabarán llegando"

El jugador del Algeciras Club de Fútbol, Borja Vicent, calificó como "una pena" el tropiezo del pasado domingo ante el Sevilla C donde los albirrojos volvieron a pinchar por octavo desplazamiento consecutivo. "Nos falta gol, como nos viene sucediendo en las últimas salidas", reconocía el futbolista que no encuentra motivos para no terminar de ganar lejos del Nuevo Mirador. "Hacemos muchas cosas bien pero no nos entra la pelota", señaló.

Los albirrojos tienen 40 puntos, están a siete de la cuarta plaza, y recalca la "confianza" en el vestuario. "Creemos que si seguimos trabajando así, es cuestión de tiempo volver a ganar fuera de casa y que en casa sea difícil que nos venzan", expresaba el castellonense que eso sí asume que siete puntos es una distancia considerable pero basándose en el "partido a partido", espera ir enganchando aún más a la afición para este tramo decisivo de liga.

Vicent, ante la inmediata cita ante el Utrera donde el Algeciras competirá sin delanteros, entiende que el que salga a competir lo hará con total confianza. Los de La Menacha han reclutado a cuatro incorporaciones en este mercado de invierno que han servido para aumentar el nivel del equipo. "La defensa de 3 centrales nos está viniendo bien porque no nos llegan y esperemos que con las llegadas se consiga dar ese salto definitivo", afirmó el medio que está actuando como central desde su llegada ante las bajas en plantilla. "Estoy muy agusto desde mi llegada, el vestuario es un grupo muy humano que hace las cosas muy fáciles y así es sencillo entrar al equipo", concluyó.