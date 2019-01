SACYL ensaya en Aranda cómo mejorar la solicitud de pruebas diagnósticas

El Hospital de los Santos Reyes de Aranda estrenará el próximo mes de febrero la nueva herramienta informática con la que SACYL quiere comenzar a organizar de forma homologada y eficaz el sistema de petición de pruebas diagnósticas por parte de los facultativos. El obsoleto sistema actual basado en la información en papel será sustituido por una plataforma única y accesible para todos los profesionales independientemente del hospital o lugar en que se encuentren. Rafael Sánchez, director de Innovación de SACYL asegura que se trata de “un paso previo y fundamental para disponer de una información ordenada y fiable para poner en marcha un decreto de garantía de tiempos máximos de espera.”

La nueva herramienta, que ha sido creada por un grupo de trabajo interno de la propia administración autonómica, unificara criterios y facilitará el acceso de los profesionales a todas las pruebas solicitadas, pendientes o realizadas de cada paciente lo que, según SACYL debería evitar duplicidades y mejorar y agilizar los diagnósticos. El pilotaje de esta estrategia comenzará en febrero paralelamente en el Hospital de los Santos Reyes y en el Hospital General de Segovia, elegidos por su adecuado tamaño y por haber mostrado su disposición a colaborar con esta y otras experiencias de mejora a través de las tecnologías.

Sanidad espera extender el sistema al resto de los hospitales en menos de un mes desde su puesta en marcha de forma experimental. De su éxito depende la próxima aprobación de criterios para fijar las demoras máximas para acceder a una prueba diagnóstica que no deberían sobrepasar un pacientes en función de su prioridad clínica, siguiendo la misma pauta que existe ahora para las listas de espera quirúrgicas. Aunque todavía no están definidos los plazos máximos hay un consenso generalizado de que las pruebas más urgentes no se demoren más allá de quince o veinte días.

La normativa que prepara SACYL incluirá la posibilidad de que los pacientes acudan a la iniciativa privada si se sobrepasan los plazos marcados para someterse a una prueba sin que puedan ser atendidos por el sistema público de salud.