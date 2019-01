Diegui: "Estoy contento, soy de la casa y ojalá pueda seguir"

El vestuario ha respirado tras ganar sus dos últimos encuentros. Los triunfos ante Numancia y Tenerife han dejado al equipo en una situación tranquila en la tabla. Los azules han terminado la primera vuelta en novena posición y a cinco puntos del play off. Una situación que seguramente la plantilla hubiese firmado un mes atrás. “Para el ánimo del equipo era fundamental estas dos victorias seguidas y esperemos prolongar esta racha y meternos definitivamente en el grupo de arriba. Ha sido una primera vuelta de altibajos. El equipo estaba jugando bien y los resultados no estaban llegando. Nos hacían goles fáciles. Lo que queremos es mantener el equilibrio, no ir tan a lo loco al ataque y no encajar. 30 puntos es una buena cifra para afrontar este último tramo de la competición", comentaba Diegui Johannesson tras recibir el premio al mejor jugador del mes de diciembre.

Escucha la rueda de prensa completa de Diegui Johannesson.

El canterano también fue preguntado por su posible renovación ya que es uno de los futbolistas que termina contrato el próximo 30 de junio: “No hay ninguna novedad. Estoy disponible para el club, mi intención es seguir. Estoy contento, soy de la casa y ojala se pueda dar. Son ellos los que deciden. Yo también tengo que dar el sí, pero estoy tranquilo. Hay que seguir jugando y lo que decidan bienvenido será”.

Ahora se enfrentarán al Extremadura, un conjunto que está en la zona de descenso, pero del que no se fía el lateral islandés: “Es un gran equipo. Metió en problemas a todos los equipos de arriba. Todos los que fueron allí sufrieron. Lo vamos a tener difícil para ganar, pero vamos a intentar competir y sacar un resultado positivo”.

Novedades en El Requexón

El Real Oviedo ha comenzado su semana de trabajo con las ausencias de Omar Ramos, Forlín, Viti y Saúl Berjón. Por su parte, Ibrahima y Mossa sí realizaron trabajo al margen. En cuanto al lateral valenciano saltó al césped unos minutos después de sus compañeros para realizar un poco de carrera continua y después pasar a ejercitarse en el gimnasio, mientras que el delantero senegalés también se entrenó junto al readaptador Nacho Gonzalo. Parece pronto para que el atacante pueda reaparecer en el próximo encuentro, pero en el caso del defensa se espera que pueda estar disponible para Anquela. A las órdenes del técnico jienense también estuvieron esta mañana los jugadores del filial Steven y Javi Hernández. La sesión duró poco más de una hora y, además de un calentamiento y un circuito de fuerza, los futbolistas hicieron rondos y unas progresiones.

El entrenador del cuadro carbayón tendrá que recomponer su once una vez que no podrá contar con Christian Fernández, sancionado, ni Viti y Omar Ramos, lesionados. La expedición azul regresará a Oviedo en autobús tras el partido y, sin ninguna jornada de decanso, tendrá que preparar la siguiente cita liguera del próximo viernes 25 de enero contra el Zaragoza en La Romareda.