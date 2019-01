Ayuntamiento y Defensa cierran el acuerdo político para que Oviedo recupere La Vega

Ministerio de Defensa y Ayuntamiento de Oviedo han cerrado el protocolo de La Vega. Tras una reunión celebrada en la capital asturiana ambas administraciones han anunciado el acuerdo político que abre el procedimiento que culminará en la cesión de los terrenos de la fábrica de La Vega a través de un convenio. Un convenio que según explicaron el alcalde de Oviedo, Wenceslao López, y el secretario de Estado de Defensa, Ángel Olivares, recogerá la "plena propiedad de La Vega para la ciudad de Oviedo" y las compensaciones que a cambio recibirá el Ministerio de Defensa.

A partir de ahora técnicos municipales y del ministerio trabajarán en la tasación y negociación de esas compensaciones a Defensa, compensaciones que el alcalde, Wenceslao López, apuntó que "en principio serán urbanísticas" sin descartar otras fórmulas, como el pago directo de alguna cantidad. El protocolo cerrado no recoge plazos pero la intención del gobierno ovetense es que el convenio se firme antes de mayo, en este mandato, porque según el regidor "no quieren dejar al albur de unas elecciones el futuro de La Vega, sino que quede encarrilado para que no sufra más retrasos en el tiempo como ha ocurrido en los últimos 6 años".

Entretanto en cuestión de semanas el Ayuntamiento podrá abrir las puertas de La Vega a los ciudadanos a través de una "concesión demanial", un contrato por el que Defensa cederá el uso privativo y exclusivo del claustro y la iglesia, edificios del antiguo complejo fabril, catalogados como Bienes de Interés Cultural (BIC).