Juanjo Rodríguez: "Ha sido el debut soñado"

Las cosas cosas empiezan a cambiar. El año nuevo le ha traído al Atlético Tomelloso una nueva victoria, la cuarta de la temporada, ante un rival directo en la lucha por eludir el descenso. Tras el choque, el nuevo entrenador del equipo auriverde, Juanjo Rodríguez, comparecía en rueda de prensa para explicar sus sensaciones tras debutar en el banquillo.

Contento por la victoria: “Sí, la verdad es que estoy muy contento. Ha sido el debut soñado y el inicio que nos hacía falta para refrendar estas dos semanas de buen trabajo que llevamos. Es importante que los chicos vean que el trabajo tiene premio”.

Valoración del partido: “En el vestuario hemos hablado que quería una primera parte de tanteo y ver dónde podíamos hacer daño al rival para en el descanso corregir cosas. He incidido mucho en decirles que estuvieran tranquilos con el 0-0 porque entraba dentro de los planes y no quería que les afectara psicológicamente porque muchas veces cuando hay un cambio de entrenador la gente cree que va a ir ganando en el minuto veinte por 3-0 y eso no es así. Quería hacerles ver que el partido iba por los cauces previstos y luego hemos tenido la suerte de que todo ha salido según lo planeado”.

Resultado muy importante: “Yo tenía claro que hoy no me importaba que jugáramos mal porque era un partido para sacar el resultado y olvidarnos del juego. Que nos perdone la afición, pero hoy era para olvidarnos un poco de agradar porque al final la gente con lo que se va contenta es con los tres puntos y había que sacarlos sí o sí minimizando los errores. Soy consciente de que la gente no se va a ir diciendo “qué partidazo hemos visto” pero al final lo que cuenta es el resultado”.

Resultado ajustado: “A mí me hubiera gustado ir ganando 4-0 a la media hora de partido y terminar el encuentro relajado. Sin embargo, sabíamos que el rival viene en una buena dinámica de juego y resultados y que teníamos que tantear y ver cuáles eran sus defectos para poder hacerles daño. Al final ha sido un partido largo, de 94 minutos como ya dije que sería”.

Destacar al conjunto: “Yo sabía lo que le he pedido a los jugadores y para mí el partido de todos ha sido de 10 porque todos se han sacrificado individualmente, aún a pesar de no poder lucirse de cara al espectador, para poder sacar adelante el partido. Yo sabía que les estaba pidiendo cosas que les iba a restar atractivo de cara al espectador pero ellos lo han asumido y han puesto su trabajo y su sacrificio a disposición del grupo”.

Subidón de moral y confianza: “Sí, la semana que viene tenemos otra final, una más, y este resultado nos afianza en lo que estamos trabajando. Es ilusionante tener una nueva final la semana que viene pero esta tarde lo que toca es disfrutar el triunfo y mañana ya empezar a preparar el próximo encuentro”.

Modificaciones tácticas: “Hemos utilizado a Luque y Alexandre por ambas bandas y hemos buscado más combinar por dentro porque sus laterales nos tapaban las subidas por banda de nuestros extremos. Después Javi López ha cambiado de central para emparejarse con el más cercano y jugar a pie cambiado y nos ha salido bien”.

Zona baja de la clasificación: “Ahora mismo la zona baja de la tabla es como el infierno. Me gustaría más estar en otra parte de la clasificación pero bueno, también tiene su atractivo estar ahí, son partidos muy igualados, hay muchos empates y está todo muy compacto. Al final la salvación este año va a estar un poco más barata, pero siempre corres el riesgo de que los equipos de Segunda “B” desciendan y te arrastren. Esperemos que no sea así por el bien de todos”.

Fichajes: “Hacen falta jugadores porque estamos muy limitados. Prácticamente necesitamos un jugador por línea. No es una cuestión de calidad o trabajo, porque estoy muy contento con los jugadores que tengo, pero sí se trata de un problema de cantidad”.

Posibles salidas: “Yo estoy al margen de todo eso porque para eso está el director deportivo. Yo me dedico a trabajar con el vestuario y a no meterme con todo lo que se sale del verde porque bastante tengo ya con eso”.