"Aguanta Nacho, aguanta Nacho"

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) hizo públicos los diálogos del árbitro y el VAR en el Real Madrid-Real Sociedad, tras el que los blancos reclamaron penalti de Rulli a Vinicius, en el Athletic-Getafe, por posible penalti a Mata, y dos manos en el Valladolid-Atlético, pero no comentó si hubo errores.

"Defensa, defensa, defensa, fuera de juego, quiero verla, quiero verla, que no reanude, despacio, a ver, a ver, dale otra, es buena, nada, adelante Jose Luis, todo ok" son las palabras que se escuchan mientras se revisa la acción del portero realista sobre el delantero madridista.

El CTA hizo públicos los audios este martes, ya que el nuevo protocolo del VAR que, lo impedirá y limitará su uso a formación, todavía no está en vigor, según explicó Carlos Velasco Carballo, presidente del CTA.

"Nos sirve para explicar que el VAR empieza a chequear inmediatamente después de que sucede el incidente. El AVAR es el que supervisa lo que sucede en el terreno de juego y si el VAR detecta un error claro y manifiesto no tiene que esperar a nada, interviene inmediatamente sin esperar a que el balón salga, siempre que no haya un ataque prometedor de alguno de los equipos", comentó.

A la pregunta de si en esa acción y en las otras exhibidas hoy el CTA apreciaba algún error, Velasco dijo no comentar los fallos.

"Ha habido 397 incidentes. Si el presidente del CTA o el director de VAR respondiera sobre esos incidentes en el área de penalti imagínate. Nunca lo vamos a hacer", dijo. Tampoco detalló los siete errores que sí admitió que el VAR no ha corregido en lo que va de temporada.

Otra de los diálogos fue el mantenido entre el colegiado Iglesias Villanueva y el VAR en los minutos finales del Athletic-Getafe, en el que hubo un posible penalti sobre el jugador del club madrileño Mata

"Aguanta Nacho, tranquilo. Ok, está todo bien, puedes pitar, tiempo cumplido", le señalan al colegiado, ejemplo que, según Velasco Carballo, demuestra que "todos los incidentes se chequean"

Según aclaró "cuando hay un incidente en el último minuto del partido existe un protocolo de actuación que los árbitros siguen a rajatabla, de manera que el árbitro nunca pita el final si hay un incidente que está siendo chequeado". "Siempre tiene que esperar a desde la sala del VOR se le indica que está todo chequeado".

En las imágenes del Valladolid-Atlético se escucha como desde el VAR recomiendan a Undiano Mallenco que vaya "a revisar una mano muy despegada en el golpeo a puerta", que se sancionó con penalti, y luego otra acción en la que se confirma que no la hay.

"La diferencia entre el primero y el segundo es porque es el VAR el que determina que si hay una evidencia de error claro y manifiesto le informa. En el segundo el VAR hace su revisión, determina que no existe ese error y le dice que puede continuar", aclaró

Velasco Carballo y Carlos Clos Gómez, director del VAR, coincidieron en que "la descripción del árbitro es una pista más para que el VAR entienda esa jugada, pero no es el pasaporte para que el VAR tome la decisión de recomendar una revisión".

"El VAR es como el Tribunal Superemo. Escucha a la defensa, que es el árbitro, luego la acusación, que es el vídeo, y después yo con mi criterio decido. Ok puedo soportar tu decisión o muchas gracias, venga a verla, para nada la descripción del árbitro hace que el VAR no intervenga porque si no, no intervendría nunca", añadió el primero.