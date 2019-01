René Román: "Jugar en el Cádiz es la eterna aspiración"

René Román fue el protagonista de SER Deportivos Cádiz. El portero gaditano es uno de los jugadores más importantes del cuadro almeriense. El arquero del próximo rival del equipo de Álvaro Cervera, sonó en varias ocasiones para defender la portería amarilla, por eso entiende que "jugar en el Cádiz es la eterna aspiración. Todos los veranos sonó mi nombre, pero nunca, excepto un año hubo contacto. Sólo después de mi segundo año en Llagostera, pero al final quedó en nada. Al final cuando van pasando los años esa ilusión se va pasando un poco y ahora la que me queda es ganarle al Cádiz que nunca he podido conseguirlo", dice el meta.

Además, añade que, "ahora es muy difícil jugar en el Cádiz. Año tras año encuentra grandes porteros y ahora me declaro fiel admirador de Alberto Cifuentes. Lo que está haciendo no es normal y a mí me gustaría llegar a esa edad con ese nivel".

Sobre el equipo cadista, el guardameta gaditano destacó que "es uno de los equipos más complicados de la categoría. No tuvo un buen inicio, pero todos los años le pasa lo mismo. No se teme nada, pero es un rival de los más duros, fiables y sólidos de la categoría. Si tenemos que destacar algo es que en transición es de los mejores sino el mejor de la categoría, el contragolpe que tiene es terrible. Me preocupa todo, es sólido, compacto y difícil de batir".