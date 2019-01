Vibrante encuentro el disputado entre Iberostar Tenerife y Reyer Venecia con triunfo para el conjunto italiano que no logró salvar el basket average particular al sumar una victoria de tan solo dos puntos en un partido donde el técnico Txus Vidorreta se quejó mucho de los colegiados que impartieron justicia en el mismo.

Empezó el cuadro isleño imponiendo un alto ritmo de juego en ataque con Richotti al frente de las acciones de los locales. El capitán aurinegro salía de inicio ante un rival que imponía una dura defensa, mientras que en ataque el cuadro italiano castigaba desde la línea de tres puntos con Haynes y Stone como protagonistas. La resultante era un partido igualado en sus primeros minutos en los cuales ninguno de los dos equipos implantaba su ley. Un arreón final de los italianos les ponía por delante en el marcador a dos minutos para finalizar el primer acto gracias a un dos más uno de Haynes (18-20) y un Vidorreta que protestaba enérgicamente la dureza del rival que no era castigada por la tripleta arbitral que le sancionaba con falta técnica. El parcial se cerraba con mínima ventaja visitante (20-21).

Mucha tensión en la continuación con un Venecia que fue capaz de sumar ventaja de seis puntos al inicio del segundo acto a lo que los locales respondieron con una ferrea defensa para acortar las distancias. Tres canastas seguidas de Sebas Saiz obligaban a Walter Di Raffaele a parar el partido tras ver como la ventaja de su equipo se esfumaba (26-26. Min 13). El pivot aurinegro tuvo que visitar la enfermeria en un roce con Watt. El Canarias buscaba recortar distancia con resultado negativo puesto que los seis puntos volvían a dar ventaja al equipo visitante, motivando un nuevo tiempo muerto de Txus Vidorreta (30-36 Min.16). Pero el recital ofensivo de los venecianos hacía más daño del esperado con Daye y Vidmar acertando de cara al aro rival. Iverson tenía que ponerse el mono de trabajo para acercar a los suyos a dos minutos del final pero Stone sumaba el quinto acierto desde la línea de tres para el equipo italiano, lo que hacía cada vez más complicado el remontar la ventaja del rival para el equipo tinerfeño. El acierto de Staiger desde el perímetro con tres puntos más para los locales valía para que el Reyer Venecia se fuera al descanso con dos puntos de ventaja (43-45).

Tras el paso por vestuarios fue el Canarias quien comenzó tratando de someter a su rival, con Gillet protagonizando una acción de dos más uno que ponía por delante al cuadro local. Pero Venecia no bajaba los brazos y buscaba retomar el mando del partido aunque con más problemas, mientras que el recital arbitral seguía sobre el parquet ante la desesperación de la parroquia aurinegra. El respeto entre ambos equipos era evidente ante los bajos guarismos que se reflejaban en el electrónico, lo que se agudizaba en el Canarias que tras siete minutos de cuarto sólo era capaz de anotar desde la línea de tiro libre, mientras que Venecia no era el mismo en cuanto al acierto desde la línea de tres de los dos primeros cuartos. Saiz anotaba la primera canasta en juego tras ocho minutos y la igualdad era máxima después del acierto de Abromaitis que ponía las tablas en el marcador (56-56 Min.29). El ala pívot aurinegro protagonizó las últimas acciones en ataque con acierto para darle ventaja de cinco puntos a los locales al final del tercer acto (61-56).

Y con la intención de dar la puntilla al partido se puso el Canarias manos a la obra logrando poner distancia gracias a una primera canasta del capitán Richotti que daba ventaja de siete puntos, aunque el cuadro transalpino no había dicho su última palabra, pues dos canastas de Haynes y Bramos acortaban de nuevo el marcador con más de siete minutos por disputar. Bramos y sus aciertos desde la línea de tres ponían las tablas en el marcador con cuatro minutos por disputar (68-68 Min.36). Los dos equipos se intercambiaban golpes desde el perímetro entrando a los dos últimos minutos con igualdad total en el electrónico y tiros libres para el equipo italiano con Vidmar acertando solo uno y fallando el segundo tiro que acabó en la cuarta triple en el cuarto de un acertado Bramos cuya muñeca estaba muy caliente. Pero una acción antideportiva de Dale sobre White acortaba de nuevo el marcador a 1'09" (74-76). La siguiente acción llevó a Iverson a la línea de tiros libres tras recibir falta, anotando solo un tiro y dando ventaja mínima de los visitantes, que forzaban la eliminación de Iverson a cuarenta segundos del final. Intercambio de tiros libres que desgranaban los segundos finales poco a poco con White siendo el más asiduo en la línea de 4'60" pero con no el acierto deseado.Una canasta de Haynes con tiro adicional anotado a 16 segundos para el final parecía ser muy difícil de arreglar, aunque Vidorreta quería salvar el basket average para no peligrar el mismo ante los italianos. Una derrota que no hace que los aurinegros pierdan el liderato del grupo B de la Basketball Champions League.