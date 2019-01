Borja Valle: "He notado mucho cambio en los rivales"

"No es el mejor momento de este Deportivo". Borja Valle comparte lo que los resultados están evidenciando en las últimas jornadas, aunque lo hace bajo el prisma de la normalidad en una competición como es la Segunda División. "A lo largo de la temporada iba a haber momentos malos. Es propio de una temporada. Se habla de crisis pero la realidad es que estamos ahí. No salen las cosas tan bien como al principio pero es algo normal" afirmó el berciano. La receta para superar el bache también llega desde la serenidad: "Hay que estar tranquilos y seguir trabajando, no volverse locos" señaló Valle esta mañana, recordando a varios conjuntos que han ido recortando distancia con la cabeza de la tabla tras momentos de dudas como el que vive el Dépor a día de hoy.

El delantero, titular en las últimas jornadas, ha querido ver una explicación al bache en el cambio de actitud de los equipos que se miden ahora al Dépor. "No es una bajón colectivo por tema físico... He notado mucho cambio en los rivales, en el repliegue, ahora no presionan tan arriba, dejan menos huecos... si lo unes a que cuando tienes las ocasiones no las metes y que a la mínima que te crean te hacen gol... es algo propio del fútbol. Ahora es más dificl sacar un centro, hacer un disparo... debemos dar con la solución". A la hora de revertir la situación, todas las miradas están dirigidas al técnico, Natxo González, al que ha querido respaldar Borja Valle ante los micrófonos. "Debemos mirar hacia nosotros mismos, ver qué estamos haciendo mal para solucionarlo. Natxo es el que toma decisiones... todos estamos a muerte con su manera de ver el fútbol. Crisis sería estar a 8, 9, 10 puntos del primero"

Sobre el Albacete, el punta describió a los manchegos como un equipo "que esta haciendo una temporada muy buena, está sorprendiendo a todos con su trayectoria, tiene gente con mucha capacidad para estar ahí arriba... Te va a exigir, te va a presionar"

El bache del Deportivo ha coincidido con la apertura del mercado de invierno. Borja Valle ha evitado manifestarse sobre la necesidad del equipo de buscar refuerzos. "Ni pienso ni opino... Estoy a muerte con mis compañeros. Carmelo debe tomar las decisiones que considere. Yo entreno y hago mi trabajo" zanjó el de Ponferrada.