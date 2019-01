García Liñares deja la Diputación pero sigue como alcalde de Cerceda

El alcalde de Cerceda, José García Liñares, presenta este martes su dimisión como diputado provincial donde asumía el área de Deportes. Se mantiene en cambio al frente de la alcaldía.

Liñares insiste en su inocencia después de que el Juzgado le condenase a un año y medio de prisión y 16 de inhabilitación por un delito de prevaricación y coautor de otro de fraude a la administración. Tras ser imputado se dio de baja en el PSOE y ahora deja la Diputación de A Coruña para, afirma, no perjudicar a la institución. La alcaldía no la deja "porque no se siente culpable".

La condena del regidor de Cerceda se retrotrae al procedimiento seguido para la adjudicación y contratación de las lagunas del parque botánico de O Acevedo y para unas obras de drenaje para evitar que se inundase una senda. El Juzgado de lo penal número 2 de A Coruña considera probado que la adjudicación se hizo de "forma irregular y arbitraria, sin seguir el procedimiento legal".

El proyecto fue encargado por el Concello en 2011 y fue inaugurado cuatro años después. El PP fue el que presentó la denuncia ante los tribunales de justicia.