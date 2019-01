El Ayuntamiento de Ibiza aprueba este jueves el proyecto del Parador

El Ayuntamiento de Ibiza aprueba este jueves el proyecto ejecutivo del parador. La teniente de alcalde Elena López dice que la ponencia técnica de patrimonio dará el visto bueno a este documento que fue remitido por Turespaña hace unos días. Asegura que en un tiempo récord se ha estado analizando y se ha visto "que va en la misma línea de lo que ya se contemplaba en el proyecto básico por lo que no habrá problemas para su aprobación".

A partir de aquí se remitirá este texto al Consell y López afirma que tienen el compromiso de la institución insular de que reunirán de urgencia a la CIOTHUPA para su aprobación " y si es necesario se convocaría una reunión extraordinaria para agilizar los plazos". Una vez que se haya aprobado por parte de las dos instituciones se remitirá de nuevo a Turespaña que ya tendrá vía libre para iniciar el proceso de licitación.

López no quiere hablar de fechas concretos pero espera que no sea necesario medio año para que completar el proceso administrativo de adjudicación de esta obra. reitera que "no estamos parados y se está trabajando para que este año se pueda adjudicar el proyecto".

La teniente de alcalde del Ayuntamiento de Ibiza recuerda que las obras pendientes tienen un presupuesto de 21 millones de euros y un plazo de ejecución de dos años.