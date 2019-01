Sofía Hernanz asegura que la inversión del Estado en las islas aumenta un 28%

La diputada socialista, Sofía Hernanz, acusa de desfachatez al PP por las críticas a los Presupuestos Generales de este año. Y es que según Hernanz "hay inversiones que no aparecen territorializadas" y por tanto es más dinero el que llegará a la isla ya que hay partidas globales que repercutirán en los pitiusos como el descuento del 75% a residentes en el transporte que no estaban contemplados en las cuentas anteriores, el convenio de carreteras que suponen cinco millones de euros más para Ibiza y uno para Formentera... Además, hay que añadir que dentro del Plan de Vivienda hay un compromiso para ejecutar las 500 pisos en can Escandell …En cuanto al Parador insiste en que habrá dinero y reprocha al PP que "ahora que se ha desbloqueado el proyecto critiquen cuando ha estado paralizado desde hace siete años".

Mientras el propio Govern, también socialista, hablaba ayer de "inversiones insuficientes" porque bajaban en más de un 11%, la diputada dice que no solo no descienden, sino que "aumentan en un 28% en la Comunidad Autónoma"…De hecho la socialista califica los Presupuestos de "excelentes" porque recuerda que además hay "muchas mejoras sociales para todos" y que, por tanto, repercutirán también aquí como "subidas de pensiones o recuperación de prestaciones, mejoras en Dependencia", entre otros.

Hernanz también responde a que no haya ni un proyecto nuevo para Ibiza en estas cuentas. Dice que "antes hay que acabar los que han estado parados durante tanto tiempo". Hay, explica "que terminarlos y después serán las instituciones isleñas las que deben presentar nuevas iniciativas" para que se tengan en cuenta en futuros presupuestos.