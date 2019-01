Vicente Vargas se defiende de las críticas y carga contra José Juan Romero, técnico del Betis Deportivo

El director deportivo del XCD Vicente Vargas, defiende que el trato que el Betis Deportivo recibió del club azulino fue “fenomenal, lo pudisteis comprobar los medios de comunicación allí presentes, el Xerez no maltrata al Betis, hay una acción aislada de algún aficionado que escupe al asistente y así consta en el acta”.

Vargas lamenta que algún medio nacional haya involucrado al club en incidentes que no pasan dentro de las instalaciones deportivas, “porque aquí no ocurre nada, lo que sucede fuera de aquí no es responsabilidad del XCD y eso parece que no lo tiene claro este medio que ni siquiera nos ha llamado para cotejar la versión de la otra parte, aquí no hubo ninguna encerrona”.

Sí reprochó el director deportivo la actitud del técnico del Betis Deportivo, José Juan Romero, porque “perdió los papeles totalmente y eso lo visteis todos. Un máximo dirigente de un club no puede tener esa actitud. Quiso entrar en nuestro vestuario con malos modos, a gritos y eso no lo puede hacer. Si cree que algún jugador suyo ha sido agredido, lo que tenía que haber hecho era poner una denuncia”.

Y es que en efecto el colegiado de la contienda, lo que refleja en el acta son los motivos por los que detuvo el partido en dos ocasiones y explica que “en el minuto 71, tras el gol del Xerez CD, el partido tiene que ser interrumpido durante dos minutos debido a que aficionados que por sus gritos y su vestimenta se identifican como del XCD escupen al árbitro asistente N 1 impactándole en la camiseta”.

Detalla además que “tras despejar dicho sector de la grada y reforzar la presencia policial decidimos reanudar el encuentro".

Al acabar el partido explica el colegiado en el acta que “de camino a vestuarios, aficionados que se identifican como del Xerez CD por su vestimenta desde la grada que se encuentra encima del túnel de vestuarios y con presencia policial, escupen al árbitro y al árbitro asistente N 2, impactando en la cabeza y en el brazo, respectivamente".