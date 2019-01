Samu Ayala y Yeray Morales, artillería para el Xerez CD

El Xerez CD ha presentado a sus dos nuevos delanteros, Samu Ayala y Yeray Morales, que ya han debutado con la camiseta azulina, el primero ante el Ciudad de Lucena en el último partido del pasado año y el segundo el domingo ante el Betis Deportivo.

Samu Ayala sólo tiene 21 años y a pesar de su juventud, ha pasado por clubes como el Granada, Sanluqueño, San Fernando, y Villarrobledo. El delantero se mostró “muy ilusionado” con su fichaje por el club xerecista, porqur entiende que “es una buena oportunidad para mí, vengo a echarme al equipo a mis espaldas si hace falta y a hacerlo lo mejor posible para conseguir nuestro objetivo, que es intentar estar en la fase de ascenso".

A pesar de que el equipo está lejos de la liguilla, el jugador se muestra “optimista, porque tenemos una buena plantilla, el grupo es espectacular, como una familia, y desde el primer momento me he sentido como en casa. Estoy muy contento. Nada es imposible, hay equipo para estar más arriba. Si seguimos trabajando como hasta ahora, mejoraremos e iremos a más. Tenemos que centrarnos en nosotros mismos y nada más".

Yeray debuta en Tercera División, “sentía que era mi último tren, siempre antepuse el trabajo al fútbol y ahora quiero hacerlo bien en esta categoría y en este equipo”, señaló ante los periodistas.

Se ha encontrado un vestuario "muy bueno, me han acogido todos los compañeros muy bien desde el primer día. Espero aportar mi granito de arena y estar lo más arriba posible. Por motivos laborales, nunca creía que me iba a dedicar a esto y me arrepiento un poco. Sentía que era mi último tren y no lo quería dejar pasar, voy a intentar aprovechar esta oportunidad que me brindan el Xerez y Vicente".