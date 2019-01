Se pospone hasta abril el juicio al acusado de retener a su expareja en el coche

Se pospone hasta el 1 de abril el juicio al chico que, presuntamente, retuvo de manera ilegal a su ex pareja en Ponferrada. La defensa ha solicitado la suspensión de la vista alegando que el acusado se encuentra trabajando en la recogida de la aceituna en Albacete.

Sostiene que no existe voluntad de fuga por parte del presunto agresor y que la medida está encaminada a que no pierda su actual trabajo. La acusación, por su parte, no ha puesto ninguna objeción, aunque exige que acuda a la próxima vista bajo solicitud de arresto si no asiste.

A este joven se le piden 6 años de cárcel y 10 de alejamiento. Está acusado de detención ilegal con agravante de género por meter a su ex novia en un maletero a la fuerza mientras ésta se dirigía a su instituto en Ponferrada. La chica pudo negociar con el presunto agresor que la trasladase al asiento trasero del vehículo. Aprovechó un descuido para escapar.

Los hechos ocurrieron en octubre de 2012.