El PSOE exige la remodelación urgente de la estación de autobuses de León

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de León, José Antonio Diez, ha exigido el arreglo "urgente y completo" de la estación de autobuses de la ciudad con un proyecto acorde a la necesidad de intermodalidad con la estación de tren y con el presupuesto necesario para convertirla en una infraestructura moderna y con servicios de calidad.

Diez ha recordado que "hace más de un año" que el consejero de Fomento, el leonés Juan Carlos Suárez Quiñones, anunció la inversión de dos millones en esta infraestructura, que "elevó a casi cinco cuando el PSOE señaló el agravio con la actuación prevista en Valladolid".

El edil socialista ha asegurado que "ha pasado más de un año y la inminente mejora que anunció el consejero sigue sin salir de su cajón". Además, ha apuntado que "en estos largos catorce meses no se ha licitado ni siquiera la redacción del proyecto" y que ha demorado una reforma que es "imprescindible" para la ciudad, ya que "el estado de la estación ha generado decenas de quejas de los usuarios".

Diez ha indicado que la estación no cumple con las necesidades de la ciudad y ha precisado que la Junta "armonice" esta reforma con la nueva infraestructura ferroviaria. "No es lógico ni operativo que ambas estaciones, que están anexas, queden de espalda y no se trabaje en un proyecto conjunto". Además, cree que "tampoco es lógico que la Junta demore más de un año la reforma sin justificar el por qué".

El portavoz socialista ha afirmado que la única comunicación sobre la reforma prevista en la estación la dio el noviembre de 2017 el consejero de Fomento cuando anunció el "inminente" proyecto de climatización de las dársenas. A la postre, ha añadido que "ni eso ni nada se ha realizado".

Por último, Diez ha recalcado que las obras que la Junta ha de realizar en León suman retrasos que son "injustos e injustificables" y, en este sentido, ha recordado las demoras acumuladas por el centro de salud de La Granja --que lleva veinte años de tramitación-- o el conservatorio, que tras la "ocurrencia" de trasladarlo al campo de fútbol ha demorado casi tres años la licitación de la redacción del proyecto.