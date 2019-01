Acacio y Pesic pendientes del ABANCA Ademar

Rafa Guijosa sigue incorporando efectivos a los entrenamientos. Los dos últimos jugadores en unirse a las sesiones de trabajo del ABANCA Ademar han sido Acacio y Pesic. El brasileño y el serbio coinciden en una cosa. Tanto el central como el pivote estaban en las listas iniciales de sus respectivos países (Brasil y Serbia) para participar en el Mundial de Alemania y Dinamarca y fueron descartados a última hora. Tanto uno como otro se mostraban sorprendidos por la decisión final de sus respectivos seleccionadores. Acacio era claro:”Es una decisión del entrenador que prefirió llevar más laterales izquierdos y gente que compite en Brasil. No sé si el entrenador se fija mucho en los jugadores que juegan en Europa. A ver si puedo estar en los Panamericanos”. Mientras tanto Pesic se lo prefiere tomar con más calma:”No sé porque no me ha llevado aunque siento no haber ido al Mundial pero tengo 26 años y muchos años por delante”

En otro aspecto en el que coinciden los dos jugadores es que se han convertido en claros protagonistas del juego del equipo en la primera vuelta. Pesic es el máximo goleador con 43 dianas. El serbio reconoce que el primer año en España fue complicado:”Para un jugador es duro el primer año en España porque todo es nuevo. Este año tengo muchos minutos y me siento feliz”. Para Acacio la confianza que le está dando Rafa Guijosa es fundamental:”Han sido tres meses donde he trabajado mucho y hemos hecho muy buenos partidos. El tema de las lesiones está olvidado y ahora tengo más confianza”

En los próximos días tanto uno como otro tendrán que negociar con el presidente Cayetano Franco su continuidad en el club ya que los dos acaban contrato. De momento Acacio no tiene oferta aunque la directiva le ha mostrado su deseo de que continúe:”Hablaron en diciembre conmigo y me dijeron que interesaba. Esta semana me van a hacer una oferta. Si la oferta me interesa me quedaré aquí. El Ademar es la primera opción y voy a estudiar la oferta con mucho cariño”. Mientras a Pesic ya le han comentado que su nuevo contrato sería por dos temporadas:”Yo aquí estoy feliz. Ademar quiere que siga dos años y es un gran equipo. Hay que hablar”