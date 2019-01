Florit no hizo mención al secreto profesional en el auto para intervenir móviles a periodistas

El juez del caso Cursach no alude al derecho al secreto profesional de los periodistas en el auto que dictó el pasado once de diciembre para requisar los teléfonos móviles de dos periodistas. En las cinco páginas del texto el magistrado no alude al derecho de los informadores a salvaguardar las fuentes ni al derecho constitucional que les ampara. El juez Miquel Florit ordenó la incautación al considerar que podría resultar decisivo para la investigación por el delito de revelación de secretos.

El auto, que figura en el sumario de la causa por revelación de secretos que se ha cobrado la imputación del exjefe del grupo de Blanqueo de la Policía Nacional y de otro agente del grupo, da respuesta a una petición de la Policía Nacional que solicitó la entrada y registro en la sede de Europa Press y Diario de Mallorca. El argumento era averiguar si en ambos lugares se podían encontrar objetos para esclarecer el delito de revelación de secretos. Una petición sobre la cual la fiscalía anticorrupción informó de forma favorable.

El juez argumenta que la inviolabilidad del domicilio es un derecho fundamental, aunque no está reconocido de manera tan absoluta como para constituir un medio para ocultar hechos delictivos. El magistrado sostiene que en ambas delegaciones pueden encontrarse indicios para esclarecer el delito, porque según consta en la causa, los dos periodistas tuvieron información confidencial con copias originales de los documentos filtrados que guardan en sus móviles u ordenadores.

Florit recuerda que la Ley de Enjuiciamiento Criminal permite el registro de libros y papeles del investigado u otra perisona cuando fuera necesario para el resultado del sumario, así como el decomiso de los dispositivos. Al ser decisivo para esta investigación, dice, es necesario proceder a la intervención para su posterior volcado de ambos teléfonos.

El juez anuló el auto días más tarde y ordenó la devolución de ambos dispositivos a los periodistas Blanca Pou y Kiko Mestre. Afirmó que los teléfonos permanecieron bajo custodia del juzgado durante los días que estuvieron requisados y que su información no fue inspeccionada.