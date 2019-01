La Región de Murcia abre la puerta al progreso

A mediodía, su Majestad el Rey destapaba la placa conmemorativa de la inauguración del nuevo aeropuerto internacional Región de Murcia. Son siete años después de acabar su construcción y 16 años después de haber sido declarado de interés para el Estado.

El primer vuelo, de la compañía Ryanair, ha aterrizado a las 10:25 horas, y minutos después, en torno a las 11:00, Felipe VI aterrizaba en Corvera y visitaba las nuevas instalaciones. Unas 500 personas de la sociedad política, civil y militar le aguardaban en el hall de salidas de la nueva terminal.

Ya allí, y con la presencia del ministro de Fomento, el presidente de la Comunidad Autónoma, el delegado del Gobierno, o los alcaldes de Murcia y Cartagena, entre otros, se ha iniciado el acto oficial de inauguración.

“En Murcia hay muchas cosas por hacer”, ha dicho el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, y la incorporación de este aeropuerto en la red estatal supone el compromiso del Gobierno de España con esta región. Su apertura, dice, supone una apuesta clara, y ha mostrado su satisfacción porque se cierra un capítulo. Dice el ministro que hay proyectos cruciales en la región que no admiten más dilación, y el compromiso del Gobierno queda de manifiesto con un aumento del 12% de inversión territorializada en los PGE.

Por su parte, el presidente Fernando López Miras ha asegurado que la Región de Murcia ha abierto la puerta al progreso y al futuro. Para López Miras, la Región es mucho y ahora, esa apertura hacia el futuro supone contar con infraestructuras modernas y eficaces, a la altura del siglo XXI.

López Miras no ha olvidado en su discurso a la Academia General del Aire de San Javier, a la que ha agradecido cincuenta años de servicio a la Región, y a este municipio, del que espera que pueda haber compensaciones “pronto” ante la marcha de su aeropuerto. En ello se trabaja, según López Miras.

Estas palabras del presidente no han podido ser escuchadas por el alcalde de este municipio, que no ha acudido a la inauguración. Por último, referencias de López Miras a quienes no creyeron en esta infraestructura, pero se ha mostrado convencido de que serán conscientes en breve de lo que va a suponer para el progreso de los murcianos.

El aeropuerto echa a volar con 16 operaciones en este día (8 llegadas y 8 salidas), y está previsto que pasen 3.000 pasajeros, y comienza su andadura con conexiones a tres países europeos de tres compañías aéreas. Aunque, confirma AENA, que los enlaces aumentarán en verano con la incorporación de nuevas rutas.

Como curiosidad, el primer vuelo de la mañana, procedente del Reino Unido, ha sido recibido con el tradicional arco de agua realizado por los bomberos del aeropuerto.