"Comenzamos el descenso final para aterrizar en Murcia"

Ryanair, la primera aerolínea de España, ha sido la primera en aterrizar en el nuevo Aeropuerto Internacional Región de Murcia, inaugurado oficialmente por su Majestad, el Rey Don Felipe VI de España.

El programa Hoy por hoy ha reproducido el momento en el que el piloto murciano, Carlos Soriano, se dirige al pasaje desde la cabina del avión para anunciar que en breves minutos se iba a llevar a cabo la maniobra de aterrizaje, un gesto protocolario que suele realizarse en cualquier vuelo comercial pero que en este caso sonaba de una forma especial al tratarse del primer avión que iba a desplegar su tren de aterrizaje en la pista murciana.

Maica Sánchez entrevista a José Ballesta, alcalde de Murcia, minutos después de la inauguración oficial del Aeropuerto Internacional Región de Murcia / Cadena SER

"Comenzamos el descenso final para aterrizar en el aeropuerto de Murcia", ha dicho Carlos Soriano que seguidamente ha añadido "se trata de un vuelo muy, muy especial". Y vaya si lo era, se trataba del primer vuelo que iba a aterrizar en el Aeropuerto Internacional Región de Murcia, por lo que advertía a los pasajeros procedentes de East Midlands, en el Reino Unido, que se iban a encontrar con toda la 'parafernalia' que acompaña a una inauguración de estas características. Los pasajeros estaban haciendo historia para la Región de Murcia y muchos de ellos se acababan de enterar.

El programa Hoy por hoy ha elegido como sonido del día la voz del yeclano Carlos Soriano García, de 25 años, acompañado de los primeros testimonios de turistas y residentes que acababan de aterrizar en la pista. Todo, acompañado del tema Fly me to the moon, en este caso una versión de la cantante estadounidense, Julie London.

Instalaciones del nuevo aeropuerto / Cadena SER

De esta forma comenzaba Hoy por hoy en este 15 de enero, un programa que ha dedicado todos sus minutos al que ha sido calificado por murchos como "día histórico para la Región de Murcia". La unidad móvil desplazada al aeropuerto nos ha facilitado el poder escuchar las primeras impresiones de personalidades como el delegado del Gobierno, Diego Conesa, o del alcalde de Murcia, José Ballesta, nada más producirse dicha inauguración. Pero esto no ha sido todo, a estas voces se han sumado otras como las de los primeros pasajeros que aterrizaban en las nuevas instalaciones o las de nuestros habituales colaboradores de los martes que se han sumado a la jornada 'festiva'.

La ruta East Midlands-Murcia una de las nueve rutas que la compañía irlandesa operará durante la temporada verano de 2019, entre las que se incluyen también Birmingham, Bournemouth, Dublín, Glasgow, Leeds Bradford, Londres Luton, Londres Stansted y Manchester. Con ellas, Ryanair transportará este año 660.000 pasajeros anuales hacia y desde el Aeropuerto Internacional Región de Murcia.

Detalle del área de llegadas del nuevo aeropuerto / Cadena SER

Para celebrar la inauguración oficial del Aeropuerto Internacional Región de Murcia, Ryanair ha lanzado una oferta para volar desde Murcia, con vuelos disponibles desde tan sólo 19,99 euros, viajando entre febrero y abril. Esta promoción estará disponible hasta la medianoche de este jueves, 17 de enero.