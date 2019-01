Amaia de Operación Triunfo se suma al festival Warm Up de Murcia

La pamplonesa Amaia, ganadora de Operación Triunfo 2017, la jienense Zahara, La M.O.D.A., el dúo sueco The Sound of Arrows y la chilena Javiera Mena son los artistas que se suman a la lista de veinte actuaciones que tendrán lugar en mayo próximo en el festival Warm Up de La Fica de Murcia.

Además se ha anunciado la actuación del grupo de surf-rock norteamericano The Shivas, así como el grupo sicodélico The Molochs.

De igual modo, se suman al certamen la colombiana Pedrina; la alemano-argentina Catnapp; la bilbaína Rrucculla, así como Peinetta, Axolotes Mexicanos, Cariño o el pop bailable de los murcianos Claim y Marcelo Criminal.

El cartel del festival está encabezado por Noel Gallagher's High Flying Birds y Two Door Cinema Club en una cita que tendrá lugar los días 3 y 4 de mayo en Murcia con abonos a 48 euros hasta el jueves próximo.