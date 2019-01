¿Cómo ven ustedes a la corporación del Ayuntamiento de Palencia?

Dejo la pregunta en el aire para que sean ustedes los que den la respuesta. Yo tengo la mía y se la daré. ¿Cómo ven a la actual corporación del Ayuntamiento de Palencia? Nos abocamos al final de un mandato caracterizado por una fragmentación municipal y un Gobierno, el de Alfonso Polanco, en minoría. Sin ambages; yo tengo la sensación de que en el consistorio estamos en el momento político más bajo, de menor peso, de la historia de la Democracia.

Tanto es así, que, por primera vez en mucho tiempo y llevo casi 30 años en esta profesión, si los medios de comunicación, no cubrimos los plenos, no pasa absolutamente nada. Y ese es un mal síntoma, porque delata que lo que se debate y se acuerda en la inmensa mayoría de los casos, carece de interés. Es lo que se llama un perfil bajo. El equipo de Gobierno evidencia preocupantes carencias y una evidente falta de peso político. Añadan a eso su autocomplacencia constante que no deja ni un resquicio a la autocrítica. Es más, cuando es criticado, saca las púas, como los erizos. Unos cuantos cambios tiene que introducir Polanco en su candidatura si quiere transmitir una mínima sensación de solidez.

Tampoco ha estado especialmente afortunada la oposición municipal. El PSOE ha brillado por su ausencia e incluso por algún paso en falso como la primera abstención en los presupuestos. La campaña de visita a los barrios denominada “Las huellas del incumplimiento”, ha sido una excepción, cuando debería haber sido una constante. La portavoz Miriam Andrés también necesita nuevas caras en su candidatura si quiere atraer a los electores. Ciudadanos ha navegado por una extraña y preocupante deriva política. A veces ha parecido el brazo prolongado del PP y estoy convencido de que pescará más votos por marca que por eficacia de sus integrantes municipales.

En cuanto a Ganemos, siempre he tenido la impresión de que le cuesta focalizar los asuntos verdaderamente importantes para Palencia. Me explico: se pierde en exceso en filosofías y entelequias que le hacen carecer de mordiente en el ejercicio de la oposición municipal. El último amago de acuerdo presupuestario con el PP rechazado por su asamblea, ha sido un extraño movimiento que no ha entendido todo su electorado. Máxime cuando los otros grupos en la oposición salieron escaldados de acuerdos similares con el equipo de Gobierno. En fin, que hoy he cabreado a todos.

Pero qué quieren que les diga; visto el aletargamiento de la vida municipal, a lo mejor es necesario que alguien agite a unos munícipes que, a veces, parecen anestesiados. Miren, unos cuantos amigos y familiares me dicen constantemente que no tienen claro a quién votar en las próximas elecciones. Es más, varios me dicen que ni quiera van a votar. Y eso es preocupante y provoca que nos llevemos las manos a la cabeza cuando emergen opciones de extrema derecha.