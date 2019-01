Cuando el impuesto de sucesiones te arruina la vida

Paloma Alonso es, ahora mismo, la persona que más adeuda en toda España por ell impuesto de sucesiones, la Junta de Castilla y Léon le reclama el pago de 1,3 millones de euros por este motivo lo que le ha llevado a la ruina. Poco podía imaginar Paloma hace 15 años, tras la repentina muerte de su padre, que a la tristeza sumaría una situación legal disparatada que la ha llevado a la ruina y ha desbaratado su vida. La Junta de Castilla y León decidía, tres años después de haber liquidado el impuesto, que no merecía la bonificación aplicada en un inicio y le reclama desde entonces 600.000 euros que con los intereses se han convertido a día de hoy en 1.290.000 euros mientrasel tiempo sigue corriendo en su contra.

Paloma vive un calvario desde hace ya 15 años "una pesadilla que no tiene fin". Fallecía su progenitor y ella recibía una herencia compuesta por la vivienda familiar, unas tierras y un solar que su padre tenía junto a sus hermanos y en el que finlamente se construyó una urbanización y que vio mermado su valor por la crisis inmobiliaria. La Junta valoró esa herencia en 2.000.000 de euros y la hizo tributar por ello con la bonificación correspondiente, un total de 50.000 euros que abonó en su momento. La sorpresa llegó tres años después cuando Hacienda decidió que no cumplía los requisitos para aplicar esa rebaja y le reclamó el pago de 600.000 euros por el impuesto de sucesiones, comenzó entonces una batalla legal que ha perdido en todas las instancias hasta el momento. Paloma asegura que nunca ha visto un céntimo de esa herencia y que no comprende la valoración que hizo la administración regional.

Ahora se encuentra con todos sus bienes embargados, sin trabajo, sin posibilidad alguna de pagar esa cantidad de ninguna manera y con un futuro desolador por delante "nunca podré pagar esa cantidad, hasta ahora he pagado todo lo que he podido pero no llego a más, no me queda nada". Considera una injusticia lo que han hecho con ella ya que, de haber sabido esto de inicio, hubiera renunciado a la herencia, pero no ha sido posible una vez que la aceptó y liquidó la parte que inicialmente le reclamó la Junta. Cree que es una cabeza de turco y ha perdido todo lo que tenía, ya sólo le queda que los tribunales finalmente le den la razón al considerar que la administración autonómica realizó una sobre valoración de sus bienes, mientras tanto esta palentina se ha convertido en la persona que más debe en España por el impuesto de sucesiones y no puede seguir con su vida.