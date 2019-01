Me he cabreado una vez más, por cómo se gestiona el programa cultural de la ciudad para el próximo trimestre. Otra vez que solo van a poder “disfrutar y beneficiarse” apenas 380 personas que más o menos pueden ver y disfrutar los espectáculos ¿Y por qué? Pues porque se siguen empeñando en celebrarlo en el Teatro Principal. Y eso a pesar de que se ha hablado muchas veces incluso el Sr. Polanco se comprometió el año pasado a cambiarlo de sitio. Deberíamos hacer una labor de hemeroteca para recordárselo. Me cabrea porque el día 8 se ponen a la venta las entradas, 4 horas de cola de invierno en la calle y al final no encuentras entradas.

Creo sinceramente que son demasiado pocas personas las que entran en el Principal y se debería hacer de verdad de verdad un esfuerzo por trasladarlo y así del dinero público municipal que cuesta, se podrán beneficiar más personas y también más personas disfrutarían de lo programado.

Me cabrea también porque la zona de aparcamiento disuasorio en la ciudad en la Estación de Pequeña, está muchos días por las mañanas completo, y me surge la duda, ¿para cuándo la “famosa ampliación de plazas” que ya se vendió por los responsables municipales como que estaba en marcha?. Seguro que se queda en otra foto para las próximas elecciones.

Y hablando de las zonas de aparcamientos, ya hemos visto que el nuevo aparcamiento junto al hospital está prácticamente terminado, pero nadie nos ha explicado aún cómo quedará por fin esta zona. ¿Será libre o será pagando?

Yo espero que en esto si se cumpla el compromiso de la Junta y del Ayuntamiento de que será libre, es decir que no hay que pagarlo, porque de lo contrario deberemos empezar a protestar y manifestarnos. Ya es bastante penoso cómo nos sentimos con la sanidad de nuestra provincia como para que encima tengamos que pagar en el parking.

De todas formas deberíamos empezar a tomar conciencia y ponernos las pilas para este año, tenemos muchas cosas que defender, como ayer en la concentración del colectivo de mujeres feministas de Palencia en defensa de la igualdad. Los derechos no se negocian.