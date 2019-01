El PP pide otro trazado para la A-57

Después de una reunión al más alto nivel que tuvo lugar ayer, y tras haber recogido las propuestas y la desesperación de los vecinos afectados, el presidente del PP, Rafa Domínguez, pide una alternativa para intentar evitar 7 derribos de casas, entre otras consecuencias con el actual trazado.

Por su parte, el Concello de Pontevedra se queja del retraso que sigue sufriendo la A-57. Dice que no es cuestión de elegir uno u otro trazado, sino de hacerlo.

No entiende el gobierno municipal de Pontevedra el porqué de este retraso si en 2015 Ana Pastor, en esos entonces ministra de Fomento, anunció que esa circunvalación se realizaría de forma inminente. Denuncia Carme da Silva que en estos presupuestos solo hay una partida de 100.000 euros para los tramos que no están en ejecución, como el de A Ermida-Pilarteiros y sobre todo, insiste en que es la hora de actuar, no de elegir trazados.

También se quejaba Carme da Silva de que en los presupuestos no hay ninguna partida para el nudo de bomberos.