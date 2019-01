La residencia Valle Inclán de Vilanova sigue abierta y con una gran demanda plazas

El administrador judicial de la residencia Valle Inclán, de Vilanova, denunciará a dos inspectores de la Xunta que cada dos por tres e presentan en el centro con el fin de controlar los movimientos que allí se hacen. Por lo tanto se ampliará la demanda a estas dos personas después de que, recordemos, se había tomado la misma decisión contra el administrador concursal por un presunto delito de corrupción.

Mientras, en la residencia se han registrado 25 bajas en las últimas semanas, usuarios a los que se ha buscado acomodo en otros centrros con plazas públicas. No obstante, el número de residentes en la Valle Inclán no ha bajado, sigue en 105, porque en cuanto hubo bajas aparecieron otras personas que cubrieron la plaza, pero ya de carácter estrictamente privado. Es decir, no desciende la asistencia aunque la Xunta mantenga el decreto de clausura sobre la residencia.

La diputada de En Marea que ayer tarde visitó el centro recogió la inquietud y preocupación de familiares de residentes y trabajadores y acordó seguir insistiendo en la vía política para encontrar una solución. De momento, la Xunta sigue sin poner fecha a la reunión solicitada por el ayuntamiento de Vilanova y al grupo de Gañemos ese silencio no le dice nada bueno.