Enfado y críticas entre los bejaranos por una cacería contra ciervos en El Bosque

Las redes sociales son un hervidero en las últimas horas después de que este lunes se llevara a cabo una cacería contra varios ciervos que habitan la zona de El Bosque de Béjar por, al parecer, un problema de sobrepoblación.

Los usuarios de Facebook, especialmente, están siendo muy críticos con el Ayuntamiento de Béjar (gobernado por el Partido Popular), entidad que ha ordenado que se lleve a cabo dicha cacería contra los animales. Tras el aluvión de quejas y comentarios contra este hecho, el concejal de Obras del Consistorio charro, Alejandro Romero, ha explicado en la sintonía de la Cadena SER los motivos que han propiciado que el Ayuntamiento tome esta decisión. Romero ha detallado que 'no se podía hacer de otra manera' puesto que esta especie animal no podría ser sacada viva de El Bosque y, por tanto, no podrían ser dormidos los ejemplares.

Asimismo, ha asegurado que todos los permisos están en regla para llevar a cabo esta acción, que también ha contado con supervisión veterinaria.

Las principales críticas, también de colectivos animalistas como ASPAP (Asociación salmantina protectora de animales y plantas) son contundentes sobre todo en lo que se refiere a la forma en la que se han utilizado los perros, sueltos, y dirigidos directamente a matar a los ciervos.