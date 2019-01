Luquero pide a la oposición evitar planteamientos partidistas para aprobar los presupuestos municipales

La alcaldesa de Segovia Clara Luquero ha pedido hoy a la oposición municipal 'segovianismo' en vez de intereses electorales a la hora de valorar la propuesta de presupuestos municipales que les ha hecho llegar el equipo de Gobierno.

Luquero ha asegurado que los partidos tienen toda la información necesaria para considerar su apoyo, en contra de las manifestaciones de Ciudadanos, que alegó en días pasados falta de comunicación. El equipo de Gobierno ha empezado una segunda ronda de contactos con los partidos y les ha pedido abandonar planteamientos partidistas a un lado y pensar en la ciudad.



La alcaldesa ha recordado que solo necesita la abstención de un concejal de la oposición para sacar adelante las cifras, aunque no se mostró optimista con respecto a la puesta en marcha de los mismos. Luquero alertó además a la oposición de una posible paralización de la ciudad si no salen adelante los presupuestos y confirmó que de no aprobarse, se prorrogarían los actuales.