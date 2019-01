Miles de personas se concentran ante el Parlamento con gritos de "en igualdad ni un paso atrás" o "fuera fascistas"

Coincidiendo con el debate de investidura iniciado este martes en el Parlamento de Andalucía en torno al candidato del PP-A a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quien formará gobierno con Ciudadanos y ha cosechado el respaldo de Vox a su investidura, los aledaños de la sede institucional del Parlamento son el escenario de una multitudinaria concentración en la que miles de personas corean consignas como "en igualdad ni un paso atrás" o "fuera fascistas de nuestro Parlamento".

La concentración, con una organización coral y a la que se han unido más de 45 colectivos feministas, se celebra bajo el lema 'Ni un paso atrás en igualdad y diversidad. Nuestros derechos no se negocian', siendo protagonizada por una multitud que porta globos violetas o banderas arco iris y que ha coreado consignas como "en igualdad ni un paso atrás", "no estamos exagerando, nos están asesinando", "somos el grito de las que ya no están" o "fuera fascistas de nuestro Parlamento".

Además, ha sido coreado el himno de Andalucía, contando la movilización con la participación de CCOO, UGT y dirigentes como la consejera de Educación en funciones, Sonia Gaya; la consejera de Justicia e Interior en funciones, Rosa Aguilar; el consejero de Fomento en funciones, Felipe López, o la secretaria general del PSOE de Sevilla, Verónica Pérez, entre otros.

Del mismo modo, a partir de las 19,00 horas se celebrarán protestas simultáneas en las provincias andaluzas. Así, en Cádiz, la concentración tendrá lugar en el Plaza de San Juan de Dios; en Jaén, en la Subdelegación del Gobierno; en Granada, ante la Delegación de Educación; en Córdoba, en la Plaza de las Tendillas; en Málaga, en la Plaza de la Constitución; en Almería, en la Plaza del Educador; en Sevilla, en la Plaza Nueva; y en Huelva, en la Plaza de la Constitución.

También están previstas movilizaciones, "en solidaridad con las mujeres que viven en Andalucía", a la misma hora en numerosos puntos de la geografía española como Madrid (Puerta del Sol), Barcelona (Plaça Sant Jaume), Valencia (Plaza del Ayuntamiento), Badajoz (en la Delegación del Gobierno), Bilbao (Plaza del Arriaga), en Santiago de Compostela (Praza 8 de marzo), o en Zaragoza (Audiencia Provincial), entre otros.

Según indican los colectivos andaluces en un comunicado, convocan estas concentraciones "para denunciar este sistema patriarcal que cada día nos agrede, nos viola y nos asesina. Para denunciar la justicia patriarcal que sólo nos cree cuando somos asesinadas. Para reivindicar que seguimos siendo nosotras las que sostenemos la vida echándonos a nuestras espaldas el peso de los cuidados y las que realizamos los trabajos más precarizados".