'Zasca'

I Planas, el ministre, arribà; deixà oberta la porta de la clàusula de salvaguarda; demostrà que sap alguna cosa del camp i de pas estirà les orelles del sector perquè resulta que també té bona part de culpa dels seus mals. Que les explotacions són massa menudes. Que sense organitzacions de productors (ací soles un 34%) no podem accedir a moltes ajudes europees, que Intercitrus està "d'adorno"... Total, que no tot pot ser plorar i renyir. Que toca unir-se i complir amb Europa. Sí que done la raó a les organitzacions agràries, que baixaren el cap davant el ministre, en una cosa: caldrien ajudes directes per als productors que amb la campanya morta no tenen un euro.