65 días de demora media y más de 2.500 pacientes en lista de espera

Con 22.524 pacientes en lista de espera y una demora media de 65 días finaliza el año 2018 en los hospitales de Castilla y León. Una evolución que refleja una tendencia a la baja desde la puesta en marcha del Plan Pericles, que ha conseguido en dos años, el objetivo marcado para finales de 2019.

El hospital de Salamanca sigue arrojando los peores datos, con una espera de 95 dias y 4.324 pacientes pendientes de ser operados, pero estas cifras se mejorarán, asgura el consejero de sanidad Antonio Saez, una vez finalicen las obras que se están realizando.

El objetivo ahora es terminar 2019 con menos de 20.000 pacientes en lista de espera y menos de 60 días de demora. Con estas cifras, Castilla y León es la cuarta comunidad autónoma con mejores datos. De ahí que el consejero considere que no hay motivos que avalen la convocatoria del dia 26, la manifestación prevista en Valladolid por las Plataformas en Defensa de la Sanidad Pública.

Algo con lo que no coinciden las propias Plataformas "ojalá fuera así", explica Susana Simón, portavoz "Está la falta de médicos, que no sabemos aún la lista de espera para pruebas diagnósticas...ojalá no hubiera razones como cree el consejero, pero la realidad es muy diferente, sobre todo si se vive en un pueblo".