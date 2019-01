Elena Muñoz: "El Concello autorizó O Marisquiño sabiendo que la zona estaba deteriorada"

La portavoz del Partido Popular de Vigo, Elena Muñoz ha comparecido este martes en la Comisión de Investigación sobre el accidente de O Marisquiño, en donde ha lamentado la ausencia del representante del Partido Socialista, así como el hecho de que esta comisión no se haya celebrado en el pleno municipal de Vigo al votar en contra el Partido Socialista.

Muñoz acusó al alcalde de Vigo de pasar de ser el "protagonista del Marisquiño" para desaparecer completamente "sin dar explicaciones a los 467 vigueses heridos y sus familias 156 días después del accidente". Muñoz aseguró que "el paseo tenía una situación de deterioro evidente que era conocida por todos [...] la última denuncia la hice yo misma en unos dáis antes a través de las Redes Sociales". Por ello, Muñoz defendió que "el accidente no se produjo por azar, sino que llevábamos años denunciando la situación de ese paseo, cuyo mantenimiento es competencia del Concello de Vigo" y prosiguió recordando que "hasta en nueve ocasiones reclamó el Puerto de Vigo al Concello que arreglase el paseo".

Para la portavoz municipal la pregunta clave es: "¿por qué el Concello autorizó la celebración de un concierto en una zona que sabía que estaba deteriorada?" asegurando que "si se hubiera cumplido la ley (de espectáculos de Galicia) no se habría producido este accidente". En este sentido, Muñoz aseguró que el festival "no tenía licencia municipal sino que el Concello únicamente entregó licencia municipal para la bajada en bici al Casco Vello y los conciertos, pero no para el resto de actividades" y denunció que "no se hicieron las comprobaciones exigidas por la ley, sino únicamente una "comprobación visual de los trabajos de montaje", eludiéndose, según la popular, las comprobaciones que exige la ley de espectáculos.

Además, Elena Muñoz se preguntó "¿dónde están las declaraciones reponsables y el seguro de Responsabilidad Civil? A nosotros no se nos han entregado con la documentación que se nos entregó. ¿Porqué no se activó el Plan de Emergencias?" y recordó que, por ejemplo, no se llevó a cabo un control del aforo. En definitiva, concluyó Muñoz, "una serie de despropósitos continuada y un alcalde que ha dado la espalda a los vigueses cuando antes era el gran protagonista".