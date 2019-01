ADIF prevé invertir 190 millones de euros hasta 2023 en la salida sur de Vigo

Los Presupuestos Generales del Estado nos ha dejado una gran noticia dentro del anexo de inversiones reales para 2019 y programación plurianual de ADIF. Además de recoger la electrificación entre Vigo y Tui a la que se destinan 3.772.000 euros en 2019, se recoge 1.000.000 de euros para iniciar el proyecto de la salida sur ferroviaria de Vigo. Bajo la denominación “Infraestructura y Vía Vigo-Tui” se recoge un proyecto tan demandado al que ADIF destinará, según recoge en la programación plurianual, 190.758.000 euros. Se prevé que el proyecto se inicia en 2019 y que finalice en 2023. Dentro de los PGE se recoge para 2020 una partida de 2.411.000 euros; para 2021 una de 35.000 millones de euros y para 2022 otra de 45.000.000 millones de euros. Aunque no aparece en el actual documento, se supone que para 2023 quedarán los restantes 104 millones previstos en esta cantidad. Una gran noticia que demostraría la implicación de la actual presidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera, en desbloquear un proyecto que llevaba muchos años en el cajón y que incluso Portugal lo llegó a pedir formalmente ante la inacción del anterior Gobierno Central. Desde las filas socialistas, el diputado Guillermo Meijón se felicitó por esta noticia y recordó que durante años no se tuvo en cuenta una infraestructura fundamental para hacer de Urzaiz una estación pasante y no término y para poder conectar A Coruña con Lisboa.

Una reivindicación histórica del Eixo Atlántico y de la RIET que ha trasladado en numerosas ocasiones a Lisboa y a Madrid. Han sido bastantes las reuniones con Pedro Marques, ministro de Planeamento portugués y con el ministerio de Fomento con el anterior Gobierno y con el actual de Pedro Sánchez. Esa infraestructura fundamental para vertebrar un Corredor Atlántico de pasajeros y que, además, permitiría potenciar más las relaciones en la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal con un tren competitivo que una Galicia con Lisboa. Xoan Vázquez Mao secretario xeral del Eixo Atlántico, valoraba positivamente esta noticia y asegura que estarán vigilantes para que, a partir de ahora, se puedan cumplir fechas y objetivos de gasto de esa partida que alcanzaría los 190.758.000 euros.