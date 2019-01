Víctor Fernández: "Me estoy vaciando en hacer bien las cosas para sacar esto adelante"

Víctor Fernández ya prepara el primer encuentro de la segunda vuelta de la liga y justo en el ecuador de la competición repasó en los micrófonos de Radio Zaragoza el momento del proyecto después de haber dirigido 3 encuentros al equipo aragonés y con todavía 21 partidos por disputar.

El técnico se mostró confiado pero también cauto sobre el futuro del equipo: "A través de lo que estamos mostrando en el terreno de juego y a través de las sensaciones y del cambio radical que ha dado el equipo tendremos muchas posibilidades de salir de donde estamos, pero el peligro sigue es real y la amenaza es evidente y seguramente vamos a necesitar bastantes jornadas para despegarnos de esa zona de máximo peligro".

Sin ir mas lejos el equipo mereció vencer pero perdió contra el Málaga en un encuentro donde el rival fue inferior pero supo dominar las dos áreas para llevarse los tres puntos de La Romareda. "Nosotros para ganar partidos tenemos que generar mucho juego porque no tenemos especialistas de área para cabecear faltas o saques de esquina y tenemos que buscar el gol a través del juego y luego meterlas, cosa que no hicimos el domingo".

De hecho Marc Gual dispuso de hasta tres claras ocasiones pero el atacante catalán no pudo batir la portería de Munir. Aun así, Víctor Fernández, con estadísticas en mano señaló que "nos falta gol" aunque repartió responsabilidadesen la derrota al decir que Marc Gual "ha podido tener unas opotunidades de gol pero si tú no marcas pero tampoco encajas hubiesemos quedado cero a cero pero tuvimos dos fallos en nuestra área que nos costó dos goles", para apostillar que "debemos encontrar el equilibrio entre defensa y ataque".

Un equilibrio para buscar las victorias pero siempre fiel a una clara propuesta mas allá de la pizarra o del dibujo táctico: "Nosotros no podemos ser ni seremos un equipo que espera al rival cerca de su área porque no tenemos gente para esperar y tenemos una características muy definidas".

Además el preparador zaragonza siente "tranquilidad" cuando ve en la plantilla y en el equipo titular a varios jugadores formados en la cantera del club "porque sabes que son chicos que conocen la casa y que tienen raices desde muy niños con la Ciudad Deportiva con un grado de compromiso y una ilusión mayor que cualquiera que venga de fuera y eso ya es un alivio".

Uno de esos titulares salidos de las categorías inferiores es Jorge Pombo que para Víctor Fernández "ya es un jugador de primera división que tiene que corregir ese último pase y esas decisiones que son lo que te marcan la diferencia en una categoría o en otra pero tiene todo el potencial. Es un futbolista que me encanta porque cualquier intervención de Pombo está acompañada de la palabra peligro".

Por otro lado el técnico blanquillo volvió a confirmar su compromiso hasta el próximo 30 de junio. "Solo estoy centrado en sacar esto adelante en estos seis meses. Poder ayudar al máximo y dar las mayores alegrías posibles a la afición y nada mas. Me voy a vacíar pero no sé lo que pasará de aquí a junio y lo único que digo es que no soy capaz de despojarme de tanta cuota de responsabilidad que no me permite vivir con una felicidad absoluta".

Es la tercera etapa de Víctor Fernández al frente del Real Zaragoza y a pesar de su dilatada experiencia al pisar de nuevo el césped de La Romareda como máximo responsable del banquillo sintió "muchas emociones y muchos recuerdos en un campo donde he vivido muchas experiencias que te superan en ese momento".

En su puesta de largo señaló que le gustaría "ser invisible", dando todo el protagonismo a sus futbolistas agradeciendo las muestras de cariño que le muestran los aficionados: "Lo mas bonito es que me reconozcan en mi ciudad y que te traten con cariño. Otra cosa es que llegas con una responsabilidad y con una dificultad máxima"

EL RAYO MAJADAHONDA PRIMER RIVAL DE LA SEGUNDA VUELTA

El Real Zaragoza comenzará la segunda parte de la competición en El Cerro del Espino frente al Rayo Majadahonda, el equipo que con 22 puntos comparte puntuación con el conjunto blanquillo marcando la permanencia con 1 punto sobre el descenso.

Víctor Fernández recupera a Álvaro Vázquez pero Javi Ros y Papu tienen difícil poder llegar a tiempo a otro encuentro decisivo para el equipo aragonés.