Saveljich: "Si subimos pido de rodillas quedarme en el Almería"

Un futbolista hecho y derecho. Esteban Saveljich ha pasado este martes por la sala de conferencias del Estadio de los Juegos Mediterráneos para repasar la actualidad del Almería después del primer entrenamiento de los rojiblancos en el campo Anexo del Estadio de los Juegos Mediterráneos.

El central rojiblanco tiene las ideas muy claras en el mundo del fútbol y también en la vida, por eso es un futbolista consolidado y que es una garantía en el terreno de juego.

Está viviendo su segunda etapa de rojiblanco en el Almería, una ciudad que siempre irá en su corazón porque Saveljich es un tipo agradecido, muy agradecido. No descarta seguir en el Almería del futuro; le queda otro año de contrato en el Levante, club con el que firmó cuatro temporadas. Es su tercer año como futbolista granota, cedido en el Almería.

El defensa de Fran no descarta nada a final de temporada en el Campeonato Nacional de Liga en Segunda División: "Si tuviéramos la suerte de pegar un batacazo a final de la temporada, jugar el play off y conseguir el ascenso a Primera División... pediría de rodillas quedarme en el Almería, pero eso no depende de mí porque me queda un año de contrato en el Levante y cuando queda un año es difícil la negociación; estoy en una etapa de mi carrera que tengo familia".

Tiene 27 años, pero parece el veterano de la plantilla: "Eso es por la barba... (risas). Gracias a Dios soy un poco joven todavía, aunque no lo parezca. Desde que comencé mi carrera en el fútbol siempre me relacioné con personas mayores que yo; igual es por eso o también puede ser que la persona con la me crié futbolísticamente era mayor que yo. Tomé muchos consejos de él".

Nos abre la puerta del vestuario: "Hay muchas ganas de hacer las cosas muy bien, aquí nadie se relaja y todos tiramos hacia arriba. Todos queremos más y más para vivir una temporada tranquila", mientras que de la afición dice que espera más ambiente en las gradas: "El otro día leí que fue la entrada más floja de la temporada me puse muy triste; es muy importante que tengamos más apoyo en las gradas. Los dos partidos que tenemos seguidos en casa son muy importantes, igual nos marcan el lado en el que podemos estar en la clasificación".